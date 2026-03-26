Türk dünyası yayıncıları Ankara'da buluşacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türk Dünyası Yayıncılık Kongresi, 27-29 Mart 2026 tarihlerinde Türk dünyası yayıncılarını, Ankara'da bir araya getirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türk dünyasında yayıncılık alanında iş birliğini güçlendirecek önemli bir organizasyon Ankara'da hayata geçirilecek. Türk Dünyası Yayıncılık Kongresi 'Gelecek İçin Birlikte' sloganıyla 27-29 Mart 2026 tarihleri arasında Türk dünyasının dört bir yanından yayıncıları, yazarları, çevirmenleri ve akademisyenleri ağırlayacak. Ankara'da gerçekleştirilecek kongre, yayıncılığın kültürel hafızayı koruma, bilgi paylaşımını yaygınlaştırma ve toplumlar arası etkileşimi artırmadaki stratejik rolü temel alınarak düzenlenecek. Ankara'nın '2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti' seçilmesi de organizasyona ayrı bir önem kazandıracak.

YAYINCILIKTA ORTAK STANDART VE İŞ BİRLİĞİ HEDEFİ

Türk dünyasının yayıncılık alanındaki ortak vizyonunu güçlendirmeyi amaçlayan ve ilk kez düzenlenecek geniş katılımlı kongre kapsamında; topluluklar arasındaki kültürel ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, iş birliği imkanlarının artırılması ve yayıncılık uygulamalarında ülkeler arası uyum ile standardizasyonun sağlanması hedeflenecek. Ayrıca sektörün gelişimine katkı sunacak ortak politika, tedbir ve faaliyetlerin hayata geçirilmesi de kongrenin öncelikleri arasında yer alacak.

Kongreye Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Moldova, İran, Irak, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılım sağlanacak. Yayıncı meslek birlikleri, yayınevi temsilcileri, çevirmenler, yazarlar ve akademisyenlerden oluşan toplam 140 sektör temsilcisi üç gün boyunca bir araya gelecek. Kongre süresince yayıncılık sektörü çok boyutlu başlıklar altında ele alınacak. Sektörel yapı, yayın hukuku, fikri haklar ve telif alışverişi, içerik geliştirme ve ürün, ortak alfabe ve dil, yayıncılık standartları ve derleme ile çeviri ve çeviri destekleri altı ayrı komisyonda ayrıntılı şekilde değerlendirilecek.

SOMUT ADIMLAR ORTAYA KONULACAK

Türk dünyası yayıncıları için önemli bir buluşma zemini sunacak kongre, kapanış oturumunda yayımlanacak sonuç bildirisiyle tamamlanacak. Bu bildiri ile kalıcı ve somut iş birliklerinin tesis edilmesi ve sürdürülebilir ortak projelerin hayata geçirilmesine yönelik somut adımlar ortaya konulacak. Bu kapsamda; yayıncılık ortak hafızanın korunması, kültürel mirasın sürdürülebilirliği ve ortak bir geleceğin inşasında temel alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Ortak dil, edebiyat ve kültür ekseninde yürütülen çalışmalar; farklı coğrafyalardaki Türk toplulukları arasında karşılıklı anlayışı güçlendiriyor, iş birliği imkanlarını artırıyor ve müşterek bir gelecek bilincinin oluşmasına katkı sağlıyor. Bu yönüyle yayıncılık, Türk dünyasını birbirine bağlayan güçlü bir kültürel köprü niteliği taşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı