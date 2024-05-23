(ANKARA) - Türk Dünyası Baro Birlikleri, Türkiye Barolar Birliği'nde toplandı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, "Hepimizin ortak coğrafyasında tüm dünyada barışın sağlanması. Biliyoruz ki birlikte daha güçlüyüz. Daha çok iş yapma kapasitesine sahibiz. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına seçildiğim dönemde yönetimimiz için kullandığımız bir sloganımız vardı 'Hiçbir yurttaş savunmasız, hiçbir avukat yalnız kalmayacak' demiştik. Sizlerin varlığıyla birliğimiz ve iş birliği içerisinde dünyanın başka coğrafyalarında da hiçbir avukatı yalnız bırakmayacak bu dayanışmanın dalga dalga büyümesini diliyorum" dedi.

Türk Dünyası Baro Birlikleri, altı ülkeden katılımla Türkiye Barolar Birliği'nde toplandı. Kıbrıs Türk Barolar Birligi Başkanı Hasan Esendağlı, Azerbaycan Barolar Birliği Başkanı Anar Baghirov, Kırgızistan Barolar Birliği Başkanı Meyil Begilerova, Kazakistan Cumhuriyeti Barolar Birliği Başkanı Aidyn Bikebayev, Özbekistan Barolar Birliği Başkanı Shukhrat Sadikov ve Aşkabat Barosu Başkanı Besytr Eyvanova katılımcılar arasında yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, "Türk dünyası baro birlikleri toplantısı, Ankara'da dost ve kardeş ülkelerin baro birlikleriyle mesleğin gelişimine katkı sunmak üzerine ve bir arada çalışma zemini hazırlamak üzere ilk adımını atmış bulunuyor. Birlikte hareket etme irademizi ortaya koyacağız" dedi.

"Birlikte daha güçlüyüz"

Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve savunma hakkı alanlarında ortak çalışmalar yürütüleceğini belirten Sağkan, şöyle konuştu:

"Savunma hakkının vazgeçilmezliğidir. Her birimiz kendi ülkelerimizde yaşanan hukuk aksaklıkların yüklenmek zorunda kalıyoruz. Hukukun üstünlüğünü canla başla üstleniyoruz. Bizim mesleğimiz aynı zamanda bir barış mesleği. Müzakere ile hukukla çözüm sağlama mesleğidir. Hepimizin ortak coğrafyasında tüm dünyada barışın sağlanması. Biliyoruz ki birlikte daha güçlüyüz. Daha çok iş yapma kapasitesine sahibiz. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına seçildiğim dönemde yönetimimiz için kullandığımız bir sloganımız vardı 'Hiçbir yurttaş savunmasız, hiçbir avukat yalnız kalmayacak' demiştik. Sizlerin varlığıyla birliğimiz ve iş birliği içerisinde dünyanın başka coğrafyalarında da hiçbir avukatı yalnız bırakmayacak bu dayanışmanın dalga dalga büyümesini diliyorum. Bizler birlik başkanları olarak birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz ve ziyaretlerde bulunuyoruz. Dostluk ve kardeşlik ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Bu ilişkilerimizi geliştirebilmek için temelde örgütsel bir yapıya ihtiyacımız var mı tartışılabilir. Ancak savunma hakkına katkı sunabilme bakımından gerçekten bu mesleğin itibarını tüm ülkelerde koruyabilmek bakımından, yurttaşların haklarını savunurken etkin avukatlık pratiklerini hayata geçirebilmek bakımından sözde değil gerçek anlamda faaliyet gösterip dost ve kardeş ülkelerin birbiriyle olan ilişkilerine katkı sunabilecek bir yapıya ihtiyacımız var. Buradaki baroların ilişkisi eşitliğe dayanıyor. Yan yana omuz omuza mücadele ediyoruz."

"Bir araya gelmenin olumlu sonuçları olacak"

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bu toplantıyı çok ciddi bir iş birliğinin ilk adımı olarak görüyoruz. Avukatlık mesleği adeta ülkelerinde sigorta vazifesi gören meslek örgütleridir. Savunma mesleği tüm dünyada bireylerin devletler karşısında hak ve hukukunu sağlama bakımından tarihsel öneme sahiptir. Bir araya gelmenin sonuç elbette ki olumlu olacaktır. Barolar birliklerinin ortak faydaları ülkelerimizde ve mesleğimize katkı sunacak. Ülkelerimiz adına çok önemli gelişmeler olacak. Biz Kıbrıslı Türk avukatlar her türlü emeği göstermeye hazırız" dedi.

"Ülkeler arası olanakları da görüşeceğiz"

Kazakistan Cumhuriyeti Barolar Birliği Başkanı Aidyn Bikebayev de şunları söyledi:

"Bu toplantımız devletlerinde hukuk sistemini geliştirme yönündeki ortak arzumuzun bir kanıtı olarak görüyorum. Çok yönlü bir bağ içerisindeyiz. Hukuki, ekonomik, siyasi yönlerden bağlarımız mevcut. Türkçe konuşan ülkeler bağlarını geliştirmeye devam ediyor. Birçok ortak projeler gerçekleştiriyoruz. Hukuk ve avukatlık alanındaki güncel konuları tartışmak ve deneyim alışverişinde bulunmak için toplandık. Ülkeler arası olanakları da görüşeceğiz. Barolar arasındaki iş birliğinin gelişmeye devam edeceğini umuyorum. Hukuki ortamın iyileşmesi için katkı sağlayacaktır. Uluslararası suçlarla, yatırımcıların hakları gibi konularda da adımlar atmış olacağız. Yapmamız gereken birçok iş var. Bilgi birikimimizi paylaşacağız. Somut işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Yapıcı bir diyalog olmalı aramızda. Ancak böyle etki alabiliriz."

Özbekistan Barolar Birliği Başkanı Shukhrat Sadikov ise "Bizim birlikteliğimiz bize ivme kazandıracak. İleriye dönük kaliteli savunma yapmamızı sağlayacaktır." ifadelerini kullanırken, Aşkabat Barosu Başkanı Besytr Eyvanova, "İş birliğinin devam etmesini diliyoruz" dedi.

Baro başkanlarının açış konuşmasının ardından, görüş alışverişi ve muhtemel iş birlikleri değerlendirilecek. Konuk baro başkanları, bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u yarın ise Danıştay, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi'nin başkanlarını ziyaret edecek.