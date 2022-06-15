Türk doktor, Bosna Savaşı'nda ameliyat ettiği Boşnak kızla 27 yıl sonra buluştu

Bosna Savaşı'nın sonlarında Bosna Hersek'e asteğmen olarak gelen Türk doktor Mustafa Can Koşay, o yıllarda ameliyat ettiği Boşnak Emsada Cago ile 27 yıl sonra tekrar bir araya geldi.

Koşay, savaş yıllarında Bosna Hersek'te Emsada ile tanışma hikayelerini AA muhabirine anlattı.

Duygusal buluşmanın kahramanı Koşay, 1995'te uzmanlığını tamamladıktan sonra, asteğmen olarak göreve başladığını, Bosna Hersek'e bir tesadüf eseri geldiğini, o yıllarda çok sıkıntılı bir dönemden geçen ülkede bir yıl doktorluk hizmeti verdiğini, hem Türk taburundaki askerleri hem de yerel halkı tedavi ettiğini dile getirdi.

Görevi süresince Bosna Hersek'in köylerini de ziyaret ettiğini ifade eden Koşay, "Emsada ile o yıllarda tanıştım. Sanırım 2-3 yaşlarındaydı ve ayaklarında deformiteleri vardı. Çok iyi tedavi edilmemişti. Kendisini burada yerel bir hastanede ameliyat ettim. Sonrasında buraya yakın bir köyde yaşadıkları için ailesiyle çok iyi ilişkilerimiz oldu." dedi.

Emsada'nın hiç unutmadığı hastalarından biri olduğunu belirten Koşay, şöyle devam etti:

"Emsada, yıllar sonra sosyal medya aracılığıyla bana ulaştı ve yazıştık. Ben Saraybosna'ya bir toplantı için geldim ve öncesinde Emsada'ya yazdım. O da geleceğim için çok heyecanlandı. 27 yıl önce bir yılımı geçirdiğim Zenica'ya tekrar geldim. Emsada'yı gördüm. 29 yaşına gelmiş ve iki çocuğu var. Tabii gerçekten bir doktor olarak, hastanızın iyi olduğunu görmek sizi çok mutlu eder ama 27 yıl sonra çok uzakta bir yerde kendisini tekrar görmek ve büyüdüğüne, çocuklarının olduğuna şahit olmak çok heyecan ve mutluluk verici bir deneyim. Onu gördüğüme çok mutlu oldum."

Koşay, Emsada'nın kendisi için, ikilinin 27 yıl önceki fotoğraflardan oluşan bir albüm hazırladığını ve bunun kendisi için çok özel bir hediye olduğunu söyledi.

1991 Zenica doğumlu Emsada, doğuştan topuk deformasyonu yaşadığını ve ailesinin 1995'te kendisini ameliyat ettirmek için çok uğraştığını ifade etti.

Emsada, "Savaş yılları olduğu için dışarı da hareket etmemiz de çok mümkün değildi. Bize Türk Birliği'ndeki doktorları tavsiye ettiler. Orada ameliyatımın yapılabileceğini söylediler. Bu vesileyle Doktor Can ve Ayşe Hanım (savaş yıllarında Bosna Hersek'te bulunmuş teğmen, şuan emekli albay) ve birçok iyi insan ile tanıştık. Doktor Can, o yıllarda bize her anlamda destek verdi. Bizim için doktordan öte, aile dostu, akraba kadar yakın muhteşem insanlardı. Çünkü o zor savaş yıllarında çok fazla dostumuz yoktu. Finansal durum da çok kötüydü." diye konuştu.

Koşay'ın kendisini ameliyat etmek istediğini kaydeden Emsada, önceki ameliyatların başarılı olmadığını, ancak Koşay'ın ameliyatının ardından yürümeye başladığını anlattı.

Emsada, "Koşay Türkiye'ye döndüğünde çok duygusal anlar yaşadık. Bugün bile o anları anlattığımda zorlanıyorum. Ailemin bana verme şansı olmayan her şeyi sundular, ikinci ailem gibi olmuşlardı. Aldıkları oyuncakları her zaman hatırlayacağım. Doktor Can'ın bu gelişi beni çok mutlu etti. Bosna'yı ziyaret ettiği için kendisine çok müteşekkirim." dedi.

Emsada, Türk doktorun Türkiye'ye dönüşü sonrası irtibatlarının koptuğunu, ailesine ait olan evin savaşta zarar gördüğünü ve başka bir yere taşındıkları için adreslerini değiştirmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Ablasının bir Türk vatandaşıyla evlendiğini söyleyen Emsada, eniştesinin bu hikayeyi duyduğunu ve bunun üzerine ilk olarak yine o yıllarda Bosna Hersek'te görev yapan Ayşe Kil'e ulaştıklarını, kendisinden Koşay'ın telefon numarasını aldıklarını ve tekrar irtibat kurduklarını dile getirdi.

İçinde bulunduğu anların hiçbir maddi karşılığının olamayacağını ifade eden Emsada, "Hergün çocuklarıma iyi insanlar olmalarını söylüyorum. Çünkü geçen yıllar ve zaman yapılan iyilikleri silemez." diye konuştu.

1992'de başlayan Bosna Savaşı, 14 Aralık 1995'e kadar sürdü

Sırp meclisi, 21 Aralık 1991'de Yugoslavya içinde federal bir yapı olarak Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nin kurulması ve aynı zamanda Krajina Sırp Cumhuriyeti'nin tanınması kararı aldı. Bu karar temelinde, 9 Ocak 1992'de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edildi.

Bosna Hersek'in, 29 Şubat-1 Mart 1992'de yapılan referandum sonucunda bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter birlikler, Müslüman Boşnaklara karşı etnik temizlik başlattı.

14 Aralık 1995'e kadar süren Bosna Savaşı'nda 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.