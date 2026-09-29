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Türk devletlerinin Karabağ'ın yeniden inşasına desteği "Türkün Gücü" belgeselinde anlatıldı

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Türk devletlerinin Karabağ'ın yeniden inşasına desteği 'Türkün Gücü' belgeselinde anlatıldı
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Türk devletlerinin Karabağ'ın yeniden imar ve inşa sürecinde Azerbaycan'a verdiği destek ve gösterdiği dayanışma, "Türkün Gücü" adlı belgesel filme konu oldu.

Türk devletlerinin Karabağ'ın yeniden imar ve inşa sürecinde Azerbaycan'a verdiği destek ve gösterdiği dayanışma, "Türkün Gücü" adlı belgesel filme konu oldu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Avrasya Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü tarafından hazırlanan "Türkün Gücü" adlı belgesel filmin gösterimi yapıldı.

Belgeselin gösterimine Türk devletlerinin Azerbaycan'daki büyükelçileri ve diplomatlarının yanı sıra milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Gösterim, şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Filmin proje yöneticisi Kemale Paşayeva, yapımın, merhume milletvekili Ganire Paşayeva'nın başkanlığını yaptığı Avrasya Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü tarafından yürütülen proje kapsamında hazırlandığını belirtti.

Paşayeva, projenin temel amacının Türk dünyası arasında köprü oluşturmak olduğunu ifade ederek, filmin 2. Karabağ Savaşı'nın ardından Karabağ'ın yeniden imarı ve inşası sürecinde Türk devletlerinin Azerbaycan'a verdiği destek ve dayanışmayı anlattığını söyledi.

Karabağ Savaşı öncesi ve sonrasında Türk dünyasının birlik içinde olduğunu tüm dünyaya gösterdiklerini belirten Paşayeva, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Bizim bir ailemiz var, o da Türk dünyasıdır. Türk dünyasından başka ailemiz yok." sözlerini hatırlattı.

Milletvekili Polad Bülbüloğlu, filmin Türk dünyasının daha da yakınlaşmasına hizmet ettiğini anlattı.

Bülbüloğlu, 1992'de Türk devletlerinin kültür bakanlarını ilk kez bir araya getirdiğini, Bakü'deki toplantının ardından Türkiye'de bir araya gelme kararı aldıklarını ve bu görüşmenin ardından TÜRKSOY'un kurulmasına karar verildiğini anımsattı.

Kazakistan'ın Bakü Büyükelçisi Alim Bayel, Karabağ'ın Türk dünyasının yeniden canlanmasının sembolü olduğunu dile getirerek, bölgenin yeniden imarına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Bayel, Türk dünyasının güçlü olduğunu gösterdiklerini ifade ederek, Türk dünyasının birliğinin Ganire Paşayeva'nın da fikirlerinden biri olduğunu kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ise bu tür belgesel filmlerin büyük önem taşıdığını belirtti.

Türk dünyasının gücünün gelecek dönemde daha da artacağına inandığını dile getiren Turganer, Karabağ'ın her zaman gönüllerinde olduğunu ve bölgenin yeniden imar edilmesini görmekten gurur duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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