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Altında rüzgar terse döndü! Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı

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Altında rüzgar terse döndü! Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı Haber Videosunu İzle
Altında rüzgar terse döndü! Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı
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Yükselen ABD tahvil getirileri ve 1 Ekim’de Çin’de başlayacak 'Altın Hafta' öncesi kâr satışı riskine dikkat çeken uzmanlar uyardı. Sert düşüşle haftaya başlayan altın fiyatlarında teknik kırılma baskıyı daha da artırabilir.

  • Ons altın fiyatı dün yüzde 3,97 değer kaybederek 4.115 dolara geriledi; gram altın ise yüzde 3,84 düşüşle günü 6.480 TL'den tamamladı.
  • ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5,27 ile zirve yapması ve 10 yıllık reel getirinin yüzde 2,85 ile 18 yılın rekorunu kırması altın satışlarını tetikledi.
  • Piyasa, güçlü ABD verileri ve yüksek petrol fiyatları nedeniyle FED'den gelecek yıl nisan ayına kadar 25 baz puanlık 3 faiz artışı fiyatlıyor.

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı yeni haftaya sert satışlarla başladı. Dünkü işlemlerde yüzde 3,97 gibi yüksek bir değer kaybı yaşayarak 4.115 dolara kadar gerileyen ons altın, son dönemin en sert düşüşlerinden birine imza attı. Bugün piyasaların açılmasıyla birlikte satış baskısının kısmen hafiflediği gözlendi.

GRAM ALTINDA YÜZDE 3,8'LİK GERİLEME

Ons altındaki sert düşüş iç piyasaya da doğrudan yansıdı:

  • Gram altın (Serbest Piyasa): Dün yüzde 3,84 değer kaybederek günü 6.480 TL seviyesinden tamamladı.
  • Güncel durum: 29 Eylül 2026 sabah saatleri itibarıyla ons altın 4.137 dolardan işlem görürken, gram altın ise güne 6.518 TL seviyesinde başladı.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ 3 KRİTİK NEDEN

Altın fiyatlarında yaşanan bu hızlı geri çekilmede üç ana etken öne çıkıyor:

  • ABD tahvil faizlerinde rekor: ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5,27 ile yeni bir zirve yapması ve 10 yıllık reel getirinin yüzde 2,85 ile son 18 yılın rekorunu kırması, faiz getirisi sunmayan altını elde tutmanın maliyetini artırdı.
  • Güçlü dolar ve teknik kırılma: Dolar endeksinin küresel bazda güçlenmesi ve ons fiyattaki kritik destek seviyelerinin aşağı yönlü kırılması teknik satışları tetikledi.
  • FED faiz beklentileri ve petrol: Yüksek petrol fiyatlarının enflasyonist baskıları canlı tutması ve güçlü gelen ABD verileri nedeniyle piyasa, FED’den gelecek yıl nisan ayına kadar 25 baz puanlık 3 faiz artışı daha fiyatlamaya başladı.

UZMANLARDAN "1 EKİM" UYARISI

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, Çin'deki tatil öncesine ve ETF akışlarına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: "Altındaki zayıflık; yükselen tahvil getirileri, güçlü dolar ve kırılan teknik seviyelerin bir kombinasyonu. Bu durum, 1 Ekim’de başlayacak 'Altın Hafta' tatili öncesinde Çinli yatırımcıların kâr satışı yapmasıyla daha da derinleşebilir. Yüksek getiriler altını kısa vadede olumsuz etkilese de, artan mali baskılar ve borç ödeme maliyetleri, altının 'finansal risklere karşı korunma' rolünü uzun vadede güçlendirebilir."

GÖZLER ABD'DEN GELECEK KRİTİK VERİLERDE

Piyasalar, FED'in faiz patikasına ilişkin net sinyaller almak için bu hafta açıklanacak ABD verilerine kilitlendi:

  • Çarşamba: Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verisi
  • Cuma: Tarım dışı istihdam raporu

Verilerin beklentilerden güçlü gelmesi halinde yüksek faiz beklentilerinin pekişebileceği ve altın üzerindeki baskının artabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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