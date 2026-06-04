Gölcük'te 100. Yıl Sempozyumu Başladı

Kocaeli'de "100. Yılında Gölcük Tersanesi ve Donanma Sempozyumu" başladı.

Gölcük Belediyesi ve Piri Reis Üniversitesi işbirliğinde Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda düzenlenen programda konuşan Vali İlhami Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Türkiye'nin körfezlere, okyanuslara uzanan denizcilik hamlesi ve başarısı gerçekleştirdiğini söyledi.

Aktaş, yerli ve milli savunma sanayisi sayesinde Türkiye'nin, denizcilik ekosisteminde ihtiyaç duyduğu sistemleri yazılımıyla üretir hale geldiğini kaydetti.

Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız da Türk denizcilik tarihine değindi.

Türk denizciliği ve donanmasının her daim kendisini yenilemeyi başararak kıymetli bir tarihe sahip olduğunu belirten Yıldız, "1081 yılında Çaka Bey tarafından Ege Denizi'nde temelleri atılan Türk Deniz Kuvvetleri, bugün envanterinde bulunan 142 platform, 90 deniz hava vasıtası, yaklaşık 42 bin personelle ana vatanda güvende, denizlerde güçlü, dünyada söz sahibi olmak için, tüm denizlerde var olmak hedefiyle dünya denizlerinde etkin ve caydırıcı, yerli ve milli savunma sanayimizle kendini sürekli geliştiren, yenileyen dinamik yapıya ulaştırılmıştır." ifadesini kullandı.

Yıldız, son 3 yılda toplam 13 gemi, 21 insansız deniz ve hava aracının envantere girdiğini anlatarak, Türk Deniz Kuvvetlerinin çevre denizlerde, Hint Okyanusu ve Uzak Doğu'yu kapsayan bölgelerde milli, NATO ve uluslararası harekat eğitim faaliyetlerine yüksek tempoda devam ettiğini söyledi.

Milli ve yerli projelerle "Kuvvet 2050 Vizyonu"na uygun, harekat gereksinimlerini karşılayacak uçak gemisi, açık deniz karakol gemileri, istif sınıfı fırkateynler, yeni tip çıkarma araçları, okul gemisi, Tepe sınıfı muhrip, milli denizaltı, yeni tip denizaltılar, yeni nesil mayın avlama gemisi ve milli hücumbotla her türlü koşulda, tüm denizlerde her an harekata hazır, daha güçlü deniz kuvvetleri yapısı inşa etmenin amaçlandığını dile getiren Yıldız, konsept tasarımı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tamamlanan milli uçak gemisinin tasarım faaliyetlerine devam edildiğini kaydetti.

Yıldız, yürütülen proje ve çalışmalardaki gelişmelere değinerek, şöyle devam etti:

"Hedefimiz, güçlü ve modern donanmaya sahip olarak Türkiye'yi bölgesel ve küresel düzeyde daha etkin güç konumuna ulaştırmak, bu maksatla yerli ve milli imkanlarla inşa edilmiş platform, sistem ve silahlarla donatılmış, etkin ve caydırıcı kuvvet yapısına kavuşturmaktır. Bu kapsamda devletimizin desteği ve milletimizin teveccühüyle modernizasyon ve modern yüzer, uçar, dalar platform, silah ve destek sistemlerinin deniz kuvvetlerine kazandırılması için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Bu tarihsel süreçte Gölcük, bir asır boyunca sadece teknik merkez değil, Türk denizcisinin azminin, sabrının ve öğrenme tutkusunun okulu olmuştur."

22. Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Metin Ataç ise gönül verdiği Gölcük'te güzel anıları bulunduğunu dile getirerek, katılımcılara deniz müzeciliği konusunda bilgi verdi.

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ziya Söğüt ise üniversitelerinin denizciliği temel aldığını dile getirerek, deniz teknolojileri ve bilimi olmak üzere pek çok alanda uygulama geliştiren eğitim kurumu olduklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Tersane Komutanlığının ilçenin kuruluş ve gelişmesine katkılarından bahsederek, burada 100 yıllık süreçte savunma sanayisine önemli katkılar verildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Sezer, protokol üyelerine anı objesi takdim etti.

Türk denizcilik tarihinin dünü ve bugünün ele alındığı sempozyum, tarihi perspektiften teknik gelişmelere, stratejik önemden sosyal etkilere kadar geniş yelpazede akademik çalışmaları bir araya getirmeyi hedefliyor.

Sempozyum, 6 Haziran'da sona erecek.