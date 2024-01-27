Türk Büro-Sen İstişare Toplantısı Yapıldı

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonuna bağlı Türkiye Büro Çalışanları Sendikası (Türk Büro-Sen) Bilecik İl Başkanlığınca istişare toplantısı yapıldı.

Sendikanın Genel Başkanı Türkeş Güney, bir kafede üyelerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, 32 yıl önce çıktıkları hak mücadelesinde her gün büyüyerek yollarına devam ettiklerini söyledi.

Üye sayılarının 100 bine yaklaştığını belirten Güney, şöyle konuştu:

"Bu mücadelede bağlı olduğumuz tek yer vardır o da Türk milleti ve onun hassasiyetleridir. Kamu görevlilerimizin hak ve menfaatlerinin korunması ve ilerletilmesini temel amaç edinmekle birlikte ülkemizin üniter yapısının, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması noktasında önemli görevler ifa ettiğimizi düşünüyorum. 'Devletin olmadığı yerde memur da olmaz' gerçeğinden yola çıkarak bir taraftan kamu görevlilerimizin hak ve menfaatlerinin korunup geliştirilmesi bir taraftan da varlığımızın teminatı Türkiye Cumhuriyeti ve temelleri üzerinde yükseldiği tarihimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Hak aramanın, haksızlığa karşı mücadele etmenin, güçsüzün yanında olmanın, ekmek kavgasının kutsallığına inanıyor ve sendikacılığa da bu gözle bakıyoruz."

Toplantıya, Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı Özkan Ulupınar, Bilecik İl Başkanı Cüneyt Taşkesen ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.