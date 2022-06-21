Turizm Cennetindeki Yol Çalışması 7 Aydır Sürüyor, Yüzlerce Ağaç Kurudu, Esnaf Karanlıktan Şikayetçi

Haber : ABDULLAH ÇELEBİ - Kamera: KERİM UĞUR

İzmir'in gözde turizm bölgelerinden Menderes ilçesine bağlı Özdere'de Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 7 ay önce başlatılan yol çalışması esnaf ve yurttaşları çileden çıkardı. Kasıtlı olarak 'belediye çalışmıyor' havası verilmek istendiğini öne süren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Yüzlerce mandalina ve turunç ağacı mahvoldu. Kaldırımlar geç yapıldı. Şu an ışıklandırma yok. 'Menderes Belediyesi olarak biz yapalım' dedik, kabul görmedi" dedi. Çevredeki esnaf da "Gerçekten mahvolduk, rezil olduk" diye tepki gösterdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Menderes'in denizi ve sahiliyle ünlü Özdere mahallesindeki Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yaklaşık 7 ay önce kaldırımların ve orta refüjün yenilenmesi için çalışma başlattı. Çukuraltı sahilinin yer aldığı bölgede turizm sezonu açılırken halen tamamlanmayan çalışmalar, Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar ve esnafın tepkisini çekti.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Seferihisar'dan başlayıp Menderes'in Ahmetli mahallesine kadar bir yol çalışması başlattığını ve bunun 3-4 yıldır devam ettiğini belirten Başkan Kayalar, yüzlerce ağacın da katledildiğini söyledi.

"KÖKLERİ AÇIK BIRAKILINCA KURUDU"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Kayalar, şunları söyledi:

"Menderes'te de geçiş güzergahları yapıldı. 2-3 sene önce Orta mahalle geçişi yapıldı. Geçen sene 14 Evler Göksu dediğimiz bölgenin geçişi yapıldı. Bu sene de Çukuraltı'nın geçişi yapılıyor. Parça parça geçişler yapılıyor, araları halen eski yol. Vatandaşlarımız 3-4 senedir bundan rahatsız. Kaldırımlar, yollar bozuldu. Çalışma yapılıyor ama devam etmiyor. 2-3 ay yapılıyor, bırakılıyor. Bir daha 2-3 ay yapılıyor, yine bırakılıyor. Bu çalışmalar sırasında birçok ağacımız katledildi. Orta refüj çalışmalarında yüzlerce mandalina, turunç ağacı mahvoldu. Bunların yol çalışması yapılırken dipleri boşaltıldı. Ağaçların kökleri açıkta kaldı. Öyle olunca bütün kökler kurudu. Şimdi bu ağaçlar da söküldü. Aralarda 3-5 tane kaldı. Vatandaşlarımız bu konudan çok şikayetçi. Biz de şikayetçiyiz. Karayollarının verdiği müteahhidin bu ağaçları koruması gerekiyordu. Başka yerlere nakletmesi gerekiyordu. Bunların köklerinin açık bırakılıp çürütülmesi doğanın, yeşilin katledilmesi oldu. Bu ağaçlar Çukuraltı mahallemizdeydi. Özdere'nin merkezi olan bölge."

"ŞU AN EN BÜYÜK SORUN IŞIKLANDIRMANIN OLMAMASI"

Bölgedeki yurttaşlardan çok yoğun tepki aldıklarını vurgulayan Kayalar, şöyle devam etti:

"Ağaçların, doğanın kuruması hepimizi üzüyor. Bu çalışmalar sırasında esnaf da şikayetçiydi. Kaldırımlar da uzun süre yapılmadı. Vatandaşımız, esnafımız sürekli bizi arıyor. Şu anda en büyük sıkıntı ışıklandırmanın olmaması. Bir an önce ışıklandırmanın yapılması gerekiyor. Biz, Karayolları'na, Gediz Elektrik'e orta refüjün ışıklandırılması için yazı yazdık. Ancak kabul görmedi. 'Gerekiyorsa biz orta refüjün ışıklandırmasını Menderes Belediyesi olarak yapalım' dedik, kabul etmediler. Şu an halk muzdarip şekilde bekliyor."

"PALMİYELER İKİ AYDIR SULANMIYOR"

Çalışmaların bitirilmeyerek 'belediye çalışmıyor' havası verilmek istendiğini öne süren Kayalar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ağaçlar kurutuldu, kaldırımlar geç yapıldı. Şu an ışıklandırma yok. Başka sorunlarla da karşılaşıyoruz. Menderes merkezde, Karayolları'nın sorumluluk sahasında olan palmiyeler var. Palmiyeler bir iki aydır sulanmıyor. Oradaki otlar biçilmiyor, sanki 'Menderes Belediyesi çalışmıyor' gibi hava yaratılıyor. Her hafta bir iki defa akşamları orayı sulatıyorum. Çünkü oradaki palmiyelerin kurumasına vicdanımız el vermiyor. Ekiplerimiz gece sulama yapıyor. Karayolları'nın sulama yapmaması, otları biçmemesi kötü görüntü oluşturuyor. Bu da 'belediye çalışmıyor' havası yaratıyor. Gerekirse bu alan devredilirse bakımını yaparız. Bunu yapacak gücümüz var. Bu işi siyasi olarak görmemek lazım. Buraya bakım yapmayacaklarsa biz yaparız."

"TOZ, TOPRAK; GERÇEKTEN REZİL OLDUK"

Çalışmanın devam ettiği yol kenarındaki esnaf da duruma tepki gösterdi. Ayakkabıcı Muhammet Çalışkan, ışıklandırmanın yapılmamasından dert yanarak şöyle konuştu:

"5-6 otel var burada. Turizm sezonu başladı. Orta refüjün ışıkları yanmıyor. Bunlar çok geç kaldı, şimdiye kadar yapılması gerekiyordu. Asfalt çalışmasının ve ışıkların çoktan hallolması gerekiyordu. Esnaf çok mağdur. Herkesin borcu, derdi var. Koronadan yeni çıktık, işler kötü. Akşamları otelden turistler çıkmıyor. Karanlık kaldığı için çıkmıyorlar. Çalışmalar geçen sene sezon sonu ekimde başladı. Geçen seneden beri devam ediyor. Toz toprak; gerçekten mahvolduk, rezil olduk. Malların üstü iki karış toz. Temizliyoruz, on dakika sonra yine toz. Işıklarımız yanmıyor. Yaya yolu yok. Şuradan karşıya yol yok. Hepimizin annesi, ihtiyarları var. İnsanların yürüyüş alanı uzakta kalıyor. 500 metre ileride var. Buradan bir yaya yolu istiyoruz."

"TURİSTLER BURANIN KARANLIK KALMASINI YADIRGIYOR"

15 yıldır aynı bölgede esnaflık yapan Arif İncetürk ise "Yaklaşık 7 ay oldu bu yol çalışması başlayalı. Bizi çok sıkıntılarla, müşteri kayıplarıyla karşı karşıya bıraktı. Özdere'de bu yol çalışması esnasında biri Fransız, ikisi Türk vatandaşı olmak üzere 3 kişi arabaya çarpılarak öldü. Bir aydır yol çalışması tamamlandı gibi ama halen turistler, 2022'nin bu mevsiminde buranın karanlık kalmasını yadırgıyor."

ANKA / Güncel