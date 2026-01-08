Haberler

Manisa'da çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından çöken bir yolda insan kafatası ve kemikler bulundu. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan kafatası ve kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından İstasyonaltı Mahallesi'ndeki yolda çökme meydana geldi.

KAFATASI VE KEMİKLER BULUNDU

Vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, bölgede çalışma yapan ekipler yolun altından geçen yağmur suyu tahliye hattında insan kafatası ve insan kemiklerine rastladı.

KİME AİT OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik kordonu altına alınırken, yapılan çalışmayla, kafatası ve kemikler bulunduğu yerden çıkarıldı. Kafatası ve kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

