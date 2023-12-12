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Turgutlu'da kaybolan çocuk Mersin'de bulundu

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Turgutlu ilçesinde staja giden İsmet Çakır Özyiğit, 64 gün sonra Mersin'de bulundu. Ailesi dualarında eksik etmeyenlere teşekkür etti.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde staja gitmek için evden ayrılan İsmet Çakır Özyiğit (15), 64 gün sonra Mersin'de bulundu. Oğluna kavuşan Kenan Özyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dualarında eksik etmeyen herkese, yanımızda olan dostlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

Turgutlu ilçesinde Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencisi İsmet Çakır Özyiğit (15) 9 Ekim'de sabah saatlerinde staj gördüğü sanayiye gitmek için evden ayrıldı. Yakınları, akşam eve dönmeyen Sağır'a ulaşamayınca, kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından polis ekipleri Özyiğit'in bulunması için çalışma başlattı. Anne Gülsüm ve Kenan Özyiğit, çocuklarının bulunması için bir televizyon kanalındaki programa katıldı. Yapılan çalışma sonucu İsmet Çakır Özyiğit'in Mersin'de olduğu tespit edildi. Mersin'e giden Özyiğit çifti, oğullarıyla 64 gün sonra Mersin'de bir araya geldi. Oğlunun bir süre evden uzaklaşıp, dinlenmek istediği için Mersin'e gittiğini belirten Kenan Özyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok şükür geliyoruz. Emniyet teşkilatına, katıldığım programın sunucusu ve ekibine, Polat Yağcı kardeşime, en önemlisi dualarında eksik etmeyen herkese, yanımızda olan dostlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Turgutlu Mersin 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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