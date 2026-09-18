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Türeli, 27 kentte 43 milyon metrekare ormanın sınır dışına çıkarılmasını eleştirdi

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Türeli, 27 kentte 43 milyon metrekare ormanın sınır dışına çıkarılmasını eleştirdi
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CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, 27 kentte 43 milyon metrekarelik alanın orman sınırları dışına çıkarılmasına tepki gösterdi. Türeli, kararın Anayasa'nın 169'uncu maddesine aykırı olduğunu savunarak Ek 16 kapsamındaki işlemlerin derhal iptal edilmesini istedi.

Kaynak: ANKA
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