Tunus'ta hasat mevsimi "büyük umutlarla" başladı - Haberler

MEHMET AKİF TURAN - Tunuslu çiftçiler, Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle zora giren tahıl ithalatının gölgesinde son iki yılın en verimli hasat dönemini geçirmeyi ümit ediyor.

Tunus tahılın yüzde 60'ını Ukrayna'dan ithal ediyor. Ancak, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ülkede tahıl krizi yaşanması ihtimallerini de beraberinde getirdi.

Başkent Tunus'un batısındaki Beca vilayetine bağlı Mecaz el-Bab bölgesinde arpa ve buğday eken çiftçilerin hasat mevsimi başladı.

Mevsimlik işçilerin ve çiftçilerin yoğun çabalarıyla yapılan tahıl hasadını AA ekibi yerinde izledi.

Çiftçiler için bereketli bir yıl

Tunus'ta her yıl haziran ayı ile başlayan hasat mevsimi için çiftçiler aylar öncesinden makinelerin ve çalışacak işçilerin organizasyonunu yapıyor.

Beca'daki özel bir tahıl toplama firmasının temsilcisi olarak çalışan Muhammed el-Hamadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hasat mevsiminde çiftçileri ziyaret ederek onlardan alacağımız mahsullerin miktarını öğreniyoruz. Hasat tamamlandıktan sonra çiftçilerden topladığımız tahılları tartarak depolarımıza taşıyoruz." dedi.

Çiftçilerin büyük umutlarla bu yılki hasada başladıklarını belirten Hamadi, "Herkes tahılda verimin artması için elinden geleni yaptı, bu yıl iyi ürün almayı bekliyoruz." diye konuştu.

Tahıl hasat makinesi operatörü Ali el-Yahyavi de bu yılki hasat sezonunda diğer yıllara göre üründe artış olduğunu gördüklerini söyledi.

Çiftçiler ve mevsimlik işçiler için bereketli bir yıl olduğunu belirten Yahyavi, şunları kaydetti:

"Yıl boyunca hasat zamanı için çalışıyoruz, umarım yangınlar bu sevincimizi gölgelemez. Ekmeklik buğday, hayvanlarımız için yem ve yıl boyunca yetecek erzakımızı sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz."

Yetkililerden yangına karşı uyarı

Çiftçileri yangınlara karşı uyardıklarını ifade eden Mecaz el-Bab Çiftçiler Birliği Başkanı Tarık el-Metusi de "Ülkedeki tahıl üretimini olumsuz etkileyecek etmenlerden biri de hasada hazır tahıl tarlalarında yangın çıkması. Geçen yıl birçok çiftçinin ürününü kaybetmesine neden olan onlarca yangın çıktı." dedi.

Metusi, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen iki yıla kıyasla tahılda bu yılki verimin rekor düzeye ulaşması için tüm şartlar mevcut. Beca vilayeti ve çevresi ülkenin en önemli tahıl üretim bölgesi. Bu bölgede çok verimli tarım arazileri yer almakta. Kışın yağmur alan bölgede gübre de çok miktarda mevcut. Üretimde iyi sonuçlar elde edilebilmesi için her türlü fedakarlık yapılıyor."

Tahıl üretiminde artış beklentisi

Öte yandan Tunus Tarım Bakanı Mahmud İlyas Hamza ise hükümet üyelerini bilgilendirmek üzere düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu yılki hasat mevsiminde yaklaşık 1,8 milyon ton tahıl alınması bekleniyor. Geçen yıl toplamda 1,64 milyon ton tahıl elde edilmişti." dedi.

Geçen yıllara göre yaklaşık yüzde 10 civarında tahıl üretiminde büyüme yaşanacağını tahmin ettiklerini belirten Hamza, "Bu yıl elde edilecek tahıl ürünüyle Tunus'un tahıl ihtiyacının yaklaşık yüzde 50 ila 55'inin karşılanması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Tunus Tarım ve Balıkçılık Birliği yetkilisi Muhammed Recebi, mayıs ayında yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı tahıl ürünlerindeki fiyatların artacağını ama buna paralel olarak, bu yıl ülkede diğer yıllara oranla tahılda yüksek verim beklediklerini duyurmuştu.

Resmi verilere göre Tunus'un yıllık tahıl tüketimi yarısı sert, yarısı yumuşak 2,4 milyon ton buğday ile 1 milyon ton arpa olmak üzere 3,4 milyon ton düzeyinde.