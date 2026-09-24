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Tunceli Pülümür'de 6,9'luk deprem senaryosuyla arama kurtarma tatbikatı yapıldı

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Tunceli Pülümür'de 6,9'luk deprem senaryosuyla arama kurtarma tatbikatı yapıldı
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında bölgesel deprem tatbikatı düzenlendi. Merkez üssü Erzincan olan 6,9 büyüklüğündeki deprem senaryosuyla hasarlı binada arama kurtarma yapıldı, yaralı ambulansa taşındı ve öğrenciler tahliye edildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ekiplerin koordinasyon ve müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilçede düzenlenen "Bölgesel Deprem Tatbikatı"na AFAD, UMKE, Türk Kızılay, itfaiye, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türk Telekom, TEDAŞ, Munzur Arama Kurtarma, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi, Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerinin yanı sıra güvenlik güçleri katıldı.

Senaryo gereği merkez üssü Erzincan olan 6,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçede hasar gören bir binada arama kurtarma çalışması yapıldı.

Ekiplerin koordineli müdahalesiyle binadaki yaralı sedyeyle ambulansa taşındı, okullarda da öğrenciler tahliye edildi.

Pülümür Kaymakamı Mehmet Akif Temur da tatbikatı izledi.

Kaynak: AA
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