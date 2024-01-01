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Tunceli Pülümür'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 16.28'de oldu. Yerin 8,7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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