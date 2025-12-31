Haberler

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle feribot seferleri iptal edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot seferleri, yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle geçici olarak durduruldu. Pertek'te ise seferler saatte 1 olarak devam ediyor.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot seferleri, yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle iptal edildi.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Çemişgezek ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Pertek'te de feribot seferleri saatte 1 yapılmaya başlandı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devinden şirketi batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim

Dünya devini batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim
Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj

Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj
Çılgın teklif! Milli yıldızımız Mohamed Salah'ın tahtına oturuyor

Milli yıldızımız Salah'ın tahtına oturuyor
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Dünya devinden şirketi batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim

Dünya devini batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor