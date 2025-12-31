Tunceli'de kar yağışı nedeniyle feribot seferleri iptal edildi
Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot seferleri, yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle geçici olarak durduruldu. Pertek'te ise seferler saatte 1 olarak devam ediyor.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot seferleri, yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle iptal edildi.
Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Çemişgezek ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle feribot seferleri geçici olarak durduruldu.
Pertek'te de feribot seferleri saatte 1 yapılmaya başlandı.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel