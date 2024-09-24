Üye Girişi
Haberler

Tunceli-Erzincan Karayoluna Çelik Ağ Çekiliyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de meydana gelen kaya düşmeleri nedeniyle tehlikeli hale gelen Tunceli-Erzincan karayolunda, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü çelik ağ çekme çalışmaları başlattı. Ancak vatandaşlar yolda daha kapsamlı tedbirler alınması gerektiğini belirtiyor.

Tunceli'de kaya düşmelerinin ölüm ve yaralanmalara sebep olduğu yola çelik ağ

TUNCELİ - Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan en kısa karayolu olan Tunceli- Erzincan karayolunda meydana gelen kaya düşmeleri zaman zaman ölümlü ve yaralanmalı kazalara neden olurken, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, taş ve kaya düşmelerinin en çok yaşandığı noktalar çelik ağlar çekilmeye başladı. Çalışma kimi vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken kimi vatandaşlar ise yolda daha detayla bir çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan en kısa karayolu olması nedeniyle çokça tercih edilen Tunceli- Erzincan karayolu geçtiği sarp vadi nedeniyle bazı riskler barındırıyor. Yağışlar ve yaban hayvanları nedeniyle karayoluna zaman zaman kayalar düşerken geçtiğimiz aylarda özel bir otomobile kaya isabet etmesi sonucu 2 genç hayatını kaybetmişti. Yaşanan olumsuzluğu gidermek için harekete geçen Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü teknik ekipleri, kaya düşmelerinin en çok yaşandığı 3 noktayı tespit etti. Tunceli- Erzincan karayolunun 48 ve 55. kilometrelerini kapsayan çalışmaya başlanırken riskli alanlar 50 bin metrekarelik alan çelik ağlarla kaplanacak. Tunceli- Erzincan karayolundaki çalışmanın bitmesinin ardından benzeri çalışmanın yine kaya düşmelerinin yaşandığı Ovacık ilçe yolunda da yapılacağı belirtildi.

"Bu önlemlerin alınması gerekiyor"

Karayolunda yapılan çalışmanın geç de olsa olumlu olduğunu belirten Yılmazcan Şare isimli vatandaş, "Aslında gecikmiş bir çalışma çünkü yakın zamanda bu vadide maalesef iki insanımızı kaybettik. Ovacık vadisinde de kaybettiğimiz insanlarımız oldu. Sadece bu mıntıkada değil vadi boyunca birçok tehlikeli yer var. Oralara da tel örgülerin çekilmesi lazım. Öbür taraftan bu yükselti yeterli mi bilemiyorum çünkü daha yükseklerden de kaya düşmeleri yaşanabiliyor. Bu teller onları engelleyebilir mi diye düşünüyorum. İnsan hayatı her şeyin üzerindedir o nedenle gerek Pülümür gerekse Munzur Vadisinde bu önlemlerin alınması gerekiyor" dedi.

Karayolunu sık sık kullandığını belirten Celal Bakan isimli vatandaş, "Burası dağlık arazi olduğu için bir de dar olduğu için sürekli kayalar düşüyor. Birkaç insanımız vefat etti. Devletimizin tedbir almasını istiyoruz" diye konuştu.

Atilla Aslan isimli vatandaş, Tunceli'nin Doğu Anadolu'nun en güzel ve turistik yeri olduğunu ifade ederek, "Bu yol nedeniyle turistler rahat gelip gidemiyorlar. İsteriz ki yolumuz daha iyi olsun" şeklinde konuştu.

Karayolunu kestirme olması nedeniyle kullandığını söyleyen Hüseyin Durmaz ise "Malatya'dan Gümüşhane'ye öğrenci götürdük. Kestirme yol diye burayı kullandık. Ancak yolda bakım yok. Gümüşhane, Erzincan yoluna göre daha bakımsız olduğunu gördük. Bu yolda ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor. Sadece tel çekmeyle sorun çözülmez. Yaz döneminde ciddi turist çekiyor ama çok da tehlikeli. Buraya Türkiye'deki tüm yollara gösterilen özenin gösterilmesi lazım" derken, karayolu üzerinde bulunan özel işletmede çalışan Volkan Dalgıç da, "Bundan bir buçuk ay önce taş düştü yola ve iki genç hayatını kaybetti. Şu anda yolda bir çalışma var ancak detaylı bir çalışma değil. Üstten taş düşse yine aynı durum yaşanacak. Bu yol Güneydoğu'ya bir çok ile bağlanan yol ama bariyer yok. Çağrımızdır daha çok insan ölmeden ne yapılması gerekiyorsa bir an önce yapılsın" ifadelerini kullandı.

Tunceli-Erzincan Karayoluna Çelik Ağ Çekiliyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YOLERİ - Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Erzincan Tunceli 3-sayfa Olaylar Ulaşım Güncel Yaşam

Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular

Ağır kayıplar veren Hizbullah'tan İsrail'e misilleme

 ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

ABD'deyken İmamoğlu kararı çıkarsa ne yapacak? Özel çok net konuştu

 iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı

IPhone 16 için geceden kuyruğa girenler bakın kim çıktı
İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı

İntihar eden fenomenin bıraktığı veda mektubu ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İSRAİL-LÜBNAN SON DURUM! 24 Eylül Lübnan ölü, yaralı sayısı kaç? Lübnan'da son durum ne? Alp Kavasoğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Makyaj artisti Alp Kavasoğlu vefat etti! Alp Kavasoğlu öldü mü? Alp Kavasoğlu neden öldü? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Blum ne zaman listelenecek? Blum Coin listelenme tarihi! Sahibinden çöktü mü? Sahibinden ne zaman çöktü? Sahibinden.com'a neden girilmiyor? 24 Eylül son gelişmeler... HAMSTER KOMBAT 24 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Müge Anlı Cengiz Kandemir'i kim öldürdü? 24 Eylül Müge Anlı Cengiz Kandemir olayında son durum ne? Okullar ne zaman kapanacak? 2024- 2025 okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2024- 2025 MEB akademik takvimi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });