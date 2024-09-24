Tunceli-Erzincan Karayoluna Çelik Ağ Çekiliyor

Tunceli'de kaya düşmelerinin ölüm ve yaralanmalara sebep olduğu yola çelik ağ

TUNCELİ - Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan en kısa karayolu olan Tunceli- Erzincan karayolunda meydana gelen kaya düşmeleri zaman zaman ölümlü ve yaralanmalı kazalara neden olurken, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, taş ve kaya düşmelerinin en çok yaşandığı noktalar çelik ağlar çekilmeye başladı. Çalışma kimi vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken kimi vatandaşlar ise yolda daha detayla bir çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan en kısa karayolu olması nedeniyle çokça tercih edilen Tunceli- Erzincan karayolu geçtiği sarp vadi nedeniyle bazı riskler barındırıyor. Yağışlar ve yaban hayvanları nedeniyle karayoluna zaman zaman kayalar düşerken geçtiğimiz aylarda özel bir otomobile kaya isabet etmesi sonucu 2 genç hayatını kaybetmişti. Yaşanan olumsuzluğu gidermek için harekete geçen Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü teknik ekipleri, kaya düşmelerinin en çok yaşandığı 3 noktayı tespit etti. Tunceli- Erzincan karayolunun 48 ve 55. kilometrelerini kapsayan çalışmaya başlanırken riskli alanlar 50 bin metrekarelik alan çelik ağlarla kaplanacak. Tunceli- Erzincan karayolundaki çalışmanın bitmesinin ardından benzeri çalışmanın yine kaya düşmelerinin yaşandığı Ovacık ilçe yolunda da yapılacağı belirtildi.

"Bu önlemlerin alınması gerekiyor"

Karayolunda yapılan çalışmanın geç de olsa olumlu olduğunu belirten Yılmazcan Şare isimli vatandaş, "Aslında gecikmiş bir çalışma çünkü yakın zamanda bu vadide maalesef iki insanımızı kaybettik. Ovacık vadisinde de kaybettiğimiz insanlarımız oldu. Sadece bu mıntıkada değil vadi boyunca birçok tehlikeli yer var. Oralara da tel örgülerin çekilmesi lazım. Öbür taraftan bu yükselti yeterli mi bilemiyorum çünkü daha yükseklerden de kaya düşmeleri yaşanabiliyor. Bu teller onları engelleyebilir mi diye düşünüyorum. İnsan hayatı her şeyin üzerindedir o nedenle gerek Pülümür gerekse Munzur Vadisinde bu önlemlerin alınması gerekiyor" dedi.

Karayolunu sık sık kullandığını belirten Celal Bakan isimli vatandaş, "Burası dağlık arazi olduğu için bir de dar olduğu için sürekli kayalar düşüyor. Birkaç insanımız vefat etti. Devletimizin tedbir almasını istiyoruz" diye konuştu.

Atilla Aslan isimli vatandaş, Tunceli'nin Doğu Anadolu'nun en güzel ve turistik yeri olduğunu ifade ederek, "Bu yol nedeniyle turistler rahat gelip gidemiyorlar. İsteriz ki yolumuz daha iyi olsun" şeklinde konuştu.

Karayolunu kestirme olması nedeniyle kullandığını söyleyen Hüseyin Durmaz ise "Malatya'dan Gümüşhane'ye öğrenci götürdük. Kestirme yol diye burayı kullandık. Ancak yolda bakım yok. Gümüşhane, Erzincan yoluna göre daha bakımsız olduğunu gördük. Bu yolda ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor. Sadece tel çekmeyle sorun çözülmez. Yaz döneminde ciddi turist çekiyor ama çok da tehlikeli. Buraya Türkiye'deki tüm yollara gösterilen özenin gösterilmesi lazım" derken, karayolu üzerinde bulunan özel işletmede çalışan Volkan Dalgıç da, "Bundan bir buçuk ay önce taş düştü yola ve iki genç hayatını kaybetti. Şu anda yolda bir çalışma var ancak detaylı bir çalışma değil. Üstten taş düşse yine aynı durum yaşanacak. Bu yol Güneydoğu'ya bir çok ile bağlanan yol ama bariyer yok. Çağrımızdır daha çok insan ölmeden ne yapılması gerekiyorsa bir an önce yapılsın" ifadelerini kullandı.