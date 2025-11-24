Haberler

Tunceli'de 6 şehit öğretmen anıldı

Tunceli'de 6 şehit öğretmen anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde 1994 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde düzenlenen programla anıldı.

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde 1994 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde düzenlenen programla anıldı.

Mazgirt ilçesindeki Darıkent beldesinde 11 Eylül 1994'te teröristler tarafından kaldıkları lojmanda şehit edilen öğretmenler Vedat İnan, Mustafa Kaynarca, Ali İhsan Çetinkaya, Büminhan Temizkan, Rüstem Şen, Metin Kaynar için anma programı düzenlendi. Darıkent köyündeki şehitlik önünde yapılan anma programına; Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Mazgirt Kaymakamı Emrah Akduman, İl Milli Eğitim Müdürü Bahammeddin Karaköse ve öğretmenler katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehit öğretmenlerin öz geçmişlerinin okunduğu programda dualar edildi, öğretmenler anısına yaptırılan şehitliğe karanfiller bırakıldı.

'6 KIYMETLİ ÖĞRETMENİMİZ ŞEHİT EDİLDİ'

Vali Şefik Aygöl, şehit öğretmenleri rahmetle andığını belirterek, "Malumlarınız yıllardır bu bölgemiz, terörle ve terörün etkileriyle maalesef olumsuzluklar yaşadı. Bu köyümüzde de maalesef 6 kıymetli öğretmenimiz şehit edilmiş. Çok anlamlı ki öğretmenlerimizin yetiştirdiği bu köyden çıkmış olan bir hayırseverimiz kendi okulunu ve bu memleketin çocuklarını geleceğe taşımakla ilgili olarak hayrını yapıyor ve okulunu yeniden yapıyor. Bu bir inanışın göstergesi, bu doğru gidişatın göstergesi. Ben bundan dolayı Darıkent adına, Mazgirt adına, ilimiz adına ve ülkemizin eğitimi adına hayırsever ailemize çok teşekkür ettiğimi huzurunuza ifade etmek istiyorum" dedi.

OKUL AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Diğer yandan şehit öğretmenlerin de görev yaptığı Darıkent köyündeki ilk ve ortaokul binası, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılırken, öğrenciler taşımalı eğitimle çevre okullara gönderilmeye başlandı. Hayırsever iş insanı Erdal İlaslan tarafından Tunceli Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolün ardından eşi Kıymet İlaslan İlkokulu ve Ortaokulu ismiyle yaptırılan 8 derslikli okul için de açılış töreni düzenlendi. İl protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen açılışta öğrenciler şiirler okudu, şarkılar söyledi. İş insanı Erdal İlarslan, "Bugün ne mutlu bana ki okuduğum okulu tekrar yeniden inşa ettik. Milli Eğitim Müdürlüğü ve kaymakamlıkla görüştük ve okulumuzu yapmaya karar verdik. Çok mutluyuz, herkese hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
İkbal'in mezarı başında mide bulandıran hareketlerde bulunanların ifadeleri de skandal

İkbal'i mezarında bile rahat bırakmamışlardı! İfadeleri de skandal
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.