Tunç Soyer: "Biz Aslında Bir İade-İ İtibar Peşindeyiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hürriyet Gazetesi ve sağlık kuruluşları iş birliğiyle düzenlenen Sağlık Turizmi Zirvesi'ne katıldı. Soyer, "Biz İzmir'i sağlık turizmi konusunda dünyanın en güzel markalarından biri yapabiliriz. Biz aslında bir iade-i itibar peşindeyiz" dedi.

Hürriyet Gazetesi ve sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşların iş irliğiyle düzenlenen Sağlık Turizmi Zirvesi, sektörün önemli isimlerini bir araya getirdi. Zirvede, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile sağlık sektöründen çok sayıda katılımcı yer aldı.

İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen ve İzmir'in sağlık turizmindeki öneminin ele alındığı zirvede konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hayatın yerelde aktığını söyleyerek "Geleceğin dünyası kentlerin çok daha fazla öne çıktığı bir dünya olacak. Kentler arası rekabet, kentler arası iş birlikleri geleceği şekillendirecek. Bu noktada kentlerin markaları çok daha fazla görünür ve anlamlı olmaya başlıyor. Öyle kentler var ki kentin markası ülkesinden daha büyük, ülkesinden daha fazla biliniyor. Kentlerin markaları aslında üzerlerine giydikleri kıyafet gibidir. Kentin üstüne bir kıyafet giydirirsiniz, oturmaz üzerinden dökülür ya da çok yakışır. Sağlık bu kent için böyle bir kimlik, böyle bir marka. Çünkü bu kentin bu kimliği bugün bizim üzerine yapıştırdığımız sanal, yapay bir şey değil. Aksine köklerini geçmişten alan bir marka. Galen, Hipokrat'tan sonra tarihin bildiği en büyük doktor. Bu topraklardan çıktı. Tıbbın logosu, çift başlı yılan, bu topraklardan çıktı" dedi.

İzmir olarak bir iade-i itibar peşinde olduklarını belirten Başkan Tunç Soyer, "Bu kente çok yakışan bu kimliğin, uluslararası rekabette, şehirler arası rekabette daha çok bilinir, daha çok anlaşılır bir kimlik haline gelmesini istiyoruz. Neden turizm? Çünkü dünya bir yandan küreselleşirken, mesafeler ve süreler o kadar kısaldı ki artık bir kentte sağlık için ürettiğiniz hizmet, dünyanın her yerinde erişilebilir hale geliyor. Aslında sağlığın turizmle bir arada olması yine bu küresel gelişmenin kaçınılmaz sonucu" dedi.

"GÜÇ AYRIŞMASINA İZİN VERMEMEK LAZIM"

"Sağlık aslında iyi olma halidir" diyen Başkan Soyer, "İzmir tam da iyi olma halinin yaşandığı bir şehir. Çünkü bereketli toprakları, iklimi, tarımı, coğrafi konumu o kadar özeldir ki… Bunun üzerinden ancak bütün dünyaya kendinizi anlatabilirsiniz. Bunu en güzel anlatacağınız başlıklardan biri de sağlıktır. Yani iyi olma hali. O nedenle Türkiye'nin her yerinden herkes bir gün İzmir'e en azından tatil yapmak için gelmek istiyor. Herkesin aklının köşesinde İzmir var. Biz İzmir'i sağlık turizmi konusunda dünyanın en güzel markalarından biri yapabiliriz. Neden bugüne kadar yapamadık? Öncelikle mutlaka bunun farkındalığını herkese anlatmamız gerekiyor. Herkesin şunu anlaması gerekiyor ki bu kent geleceğini sağlık turizmi üzerinde kurgulayabilir diye konuştu.

Sektörün ileri gitmesi için birlik ve beraberlik içerisinde uyumlu bir çalışma sergilemesi gerektiğini belirten Başkan Soyer, "Herkes el ele vermek mecburiyetinde. Başka çaremiz yok. Bu kadar büyük ve bu kadar güçlü bir başlığın altında eğer biz el ele vermeyi başaramıyorsak bizde bir eksiklik var. Çünkü her şey olağanüstü güzel, güçlü. Şikayet etmeyi bırakıp, 'Ben nerde hata yapıyorum' diye düşünmemiz lazım. Ben bunu yapabileceğimize inanıyorum. Bu ülkenin, bu güzel coğrafyanın, bu güzel insanların bunu aşabileceğine bütün kalbimle inanıyorum. Gelecek bizi bekliyor. Olağanüstü parlak, aydınlık bir gelecek bizi bekliyor" dedi.

VALİ KÖŞGER'DEN TURİZM SEKTÖRÜNE ÇAĞRI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'in turizm alanındaki potansiyeline dikkat çekerek "Ama sektörün bu konuda hazır olması lazım, talepkar olması lazım. Yaz turizmi biraz hareketli. Üç dört ay turist gelsin, sonra kış geldiğinde kapıya kilit vuralım. Bu şekilde bir turizm anlayışı ile İzmir'de sezonu geçiremeyiz" dedi.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, konuşmasında küresel sağlık turizminin yaklaşık 5 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip olduğunu vurgulayarak "İzmir, sağlık turizmi alanında yapılacak yatırımlar konusunda bakir bir kent ve lojistik imkanları, iklimi, doğası ile yatırımcılara sunacağı büyük avantajlara sahip. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre ülkemizde yabancılar tarafından yapılan sağlık harcamaları yüzde 68,9 artış gösterdi. Ülkemizi ziyaret eden yabancıların yüze 5'i sağlık amaçlı olarak seyahat etti. Sağlık hizmeti ihracatında dünyada ilk on ülkeden bir tanesiyiz" dedi.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar ise bakanlık olarak sağlık turizmine, sağlık ihracatı olarak baktıklarını belirterek "Sağlık turizmi ihracatında yeni bir dönem başlattık. Sağlık turizmi dahil olmak üzere bütün hizmet sektörlerine daha önce görülmemiş çok önemli teşvik mekanizmasını ortaya koyduk. Sektörün ihtiyaçlarını, sorunlarını belirleyip bunları çözecek uygulamaları ortaya koyuyoruz. İzmir çok önemli bir destinasyon" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İlk konuşma Tunç Soyer

-İkinci konuşma Yavuz Selim Köşger

-Üçüncü konuşma Mahmut Özgener

-Dördüncü konuşma Ali Alperen Kaçar

ANKA / Güncel