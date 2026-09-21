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TÜİK'e göre Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 802 bin 497'ye ulaştı

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TÜİK'in ağustos 2026 verilerine göre Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 802 bin 497'ye ulaştı. Bölgede geçen ay kayıtlı araç sayısı 798 bin 347 olarak açıklanmıştı; Türkiye genelinde ise ağustos ayında 171 bin 887 taşıt trafiğe kaydedildi.

??????? Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 802 bin 497'ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos 2026 itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarına ilişkin istatistikleri ??????açıkladı.

Buna göre Türkiye'de ağustos ayında 171 bin 887 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 185 bin 286, Edirne'de 216 bin 262, Tekirdağ'da ise 400 bin 949 oldu.

Bölgede geçen ay ise araç sayısı 798 bin 347 olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA
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