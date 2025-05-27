TÜGVA Yaz Okulu Projesi Edirne'de Tanıtıldı

TÜGVA Yaz Okulu Projesi Edirne'de Tanıtıldı
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TÜGVA Edirne Temsilciliği, Yaz Okulu Projesi'ni tanıtmak amacıyla kentteki okulları ziyaret etti. 1929 okulda 392 bin 370 öğrenciye ulaşmayı hedefleyen proje, yeni nesil gençlerin eğitimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca Enez'de gerçekleşen 'Bilim ve Sanat' etkinliği ile Keşan'da düzenlenen kişisel gelişim semineri ile öğrencilere sanatsal ve bilimsel bakış açıları kazandırıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulu Projesi Edirne'deki okullarda da tanıtıldı.

TÜGVA Edirne Temsilciliğinden yapılana açıklamaya göre, TÜGVA Edirne Temsilcisi Muhammed Fatih Demir ve yönetim kurulu üyeleri kentteki okulları ziyaret etti.

Okullarda idarecilere proje hakkında bilgi veren Demir, "Türkiye'nin hiçbir yerinde kucaklamadığımız ortaokullu genç kalmasın dedik okullara selam verdik ve projemizi tanıttık. TÜGVA olarak 1929 okulda 392 bin 370 öğrenciye ulaştık." ifadelerini kullandı.

Enez'de "Bilim ve Sanat" etkinliği

Enez ilçesinde "Bilim ve Sanat" etkinliği gerçekleşti.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Hasköy İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler resim sergisinde sanatsal yeteneklerini sergiledi, bilim etkinliğinde ise deneyler ve projelerini sundu.

Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Uzun ve kurum müdürleri etkinliğe katılarak öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

Tutal, bu tür etkinliklerin öğrencilere hem sanatsal hem de bilimsel bir bakış açısı kazandırdığını kaydetti.

Keşan'da kişisel gelişim semineri verildi

Keşan ilçesinde kişisel gelişim semineri düzenlendi.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, seminer Keşan Kredi Yurtlar Kurumu Gazi Evrenos Yurt Müdürlüğü ve Keşan Gençlik Merkezi işbirliğinde gerçekleşti.

Seminere katılan öğrencilere "Düşünme Becerileri", "Gönüllülük Yönetimi" ve "Kendini Tanıma" konularında bilgiler verildi.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı - Güncel
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