Tüfekle kendi fotoğrafını çekmek isteyen çocuğun kazara annesini öldürdüğü iddiası Güncel Haberler Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde av tüfeğiyle kendi fotoğrafını çekmek isteyen çocuğun, tüfeğin kazara ateş alması sonucu annesinin ölümüne neden olduğu öne sürüldü. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde av tüfeğiyle kendi fotoğrafını çekmek isteyen çocuğun, tüfeğin kazara ateş alması sonucu annesinin ölümüne neden olduğu öne sürüldü. İddiaya göre, kırsal Kaynakbaşı Mahallesi'nde 9 yaşındaki F.H, av tüfeğiyle kendi fotoğrafını çekmek isterken yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfeğin ateş alması sonucu, çocuğun annesi Güzel H. (39) başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Güzel H'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi Siverek Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarmada F.H'nin ifadesi psikolog eşliğinde alındı. Kaynak: AA / Güncel Şanlıurfa Güncel Haberler

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