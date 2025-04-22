TÜED Başkanı Kazım Ergün'den 23 Nisan Mesajı: Çocuklardan Özür Diledi

(ANKARA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada; her köşesinde barış dolu, sağlıklı ve huzurlu bir dünya bırakamadıkları için çocuklardan özür dileyerek, "Biz belki yeterli olamadık. Ama sizler, bizlerden alacağınız bayrağı, kutsal görevi layıkıyla yerine getireceksiniz. Bu ülkeyi, bu dünyayı; toplumsal barışa, huzura, demokrasiye, adalete, yaşanabilir bir ekosisteme ve kalkınmışlığa götüreceksiniz. Buna yürekten inanıyoruz" dedi.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyüklerin sorumsuz yaklaşımları nedeniyle gerçek tadında kutlanamadığı belirten "Onlara hak ettikleri şeker tadında bir bayramı yaşatamadığımız için evlatlarımızdan, torunlarımızdan özür diliyoruz. Bu ülkenin büyükleri olarak, bize düşen görevleri yerine getiremediğimiz ve onlara müreffeh bir ülke, yaşanabilir bir dünya bırakamadığımız için özür diliyoruz. Huzur içinde yaşayabilecekleri bir dünya için başarılı olamadığımız için özür diliyoruz" diye konuştu.

Ülkeyi karasabandan, kağnıdan, çarıktan ve geri kalmışlığın, ezilmişliğin, sömürünün, emperyalizmin boyunduruğundan kurtaranların, kendilerine bir de görev verdiğini dile getiren Ergün, kendilerinden ülkeyi, çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için özveriyle çalışmalarının ve Türkiye'yi kalkınmış bir ülke yapmalarının istendiğini belirtti.

Bugünün emeklilerinin, yani büyükanne ve büyükbabaların, verilen bu onurlu görevi yerine getirmek için var güçleriyle çalışıp çabaladığını, gece demeden, gündüz demeden yerin yüzlerce metre altında maden ocaklarında, yüksek ısılı çimento, demir, çelik fırınlarında, tarlada, torna tezgahlarında yarınlar için yani daha dünyaya bile gelmemiş yavrular için güzel bir Türkiye ve dünya hazırlamak amacıyla ürettiklerini anlatan Ergün, hiç durmadan, alınterini ekmeğe katık ederek, aç ve açıkta şantiyelerde sabahladıklarını dile getirdi.

Ergün, "Ders çalışırken aydınlanmanızı sağlayacak elektrik tellerini evlerinize kadar biz getirdik. Bilim ve irfan yuvaları okullarınızı biz yaptık, hastaneleri ve tüm kamu hizmet kuruluşlarını bizler inşa ettik. Ülkemizin kalkınması için gerekli, sizlerin daha çağdaş ve bağımsız bireyler olarak yetişebilmesi için gerekli ne varsa, bunları temin etmek için çabaladık" ifadelerine yer verdi.

Tüm bunları yaparken başarılı olduklarına inandıklarını ama bir şeylerin eksik kaldığını geç de olsa anladıklarını belirten Ergün, şunları kaydetti:

"Yeter ki okusunlar, bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamasınlar, eğitimden, irfandan uzak kalmasınlar dedik. Ancak daha ne olduğunu bile anlayamadan, sizlerin bugünkü manzaralarla karşılaşmanıza bir türlü mani olamadık. Kafalarınızın karıştığını, yaşadığınız tablonun ekonomik ve sosyal açıdan iç açıcı olmadığını biliyoruz. Size her köşesinde barış dolu, huzurlu ve yaşanabilir bir Türkiye ve bir dünya bırakamadığımız, için sizlerden bin kere özür diliyoruz. Biz belki yeterli olamadık. Ama sizler, bizlerden alacağınız bayrağı, kutsal görevi layıkıyla yerine getireceksiniz. Bu ülkeyi, bu dünyayı; toplumsal barışa, huzura, demokrasiye, adalete, yaşanabilir bir ekosisteme ve kalkınmışlığa götüreceksiniz. Buna yürekten inanıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 105'inci yıl dönümünü gönülden kutluyoruz."