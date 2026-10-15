TÜBİTAK destekli projeyle Bartın'da köy okullarında bilim ve sanat kampları başladı

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Bartın'da hayata geçirilen proje kapsamında köy okullarında düzenlenen kamp etkinlikleriyle öğrenciler, bilim, doğa ve sanatla buluşuyor.??????

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Bekir Güler tarafından Bartın'a bağlı köylerde yaşayan ortaokul öğrencilerinin çeşitli etkinliklerle bilim, doğa ve sanatla buluşturulması amacıyla "Köy Akademisi: Doğadan Bilime, Hayattan Sanata Projesi" hazırlandı.

TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenen proje, bu ay hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde köylerde kurulacak kamplarda öğrenciler için bilim, doğa ve sanat etkinlikleri gerçekleştirilerek çocukların bu doğrultuda farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

Farklı disiplinlerden araştırmacı ve eğitmenlerin köylerde bilim ve sanat okuryazarlığını geliştirmeyi amaçladığı proje kapsamında Bartın Gürgenpınarı Ortaokulu'nda gerçekleştirilen kampta çocuklar, düzenlenen etkinliklerle bilim ve sanatın farklı alanlarını keşfetti.

İlk kamp etkinliği, öğrenciler ve köy halkından oluşan yaklaşık 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

???????- "Öğrencilerin bilimi, doğayı ve sanatı bir arada görmesini istiyoruz"

Bekir Güler, AA muhabirine, projenin Bartın Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında gerçekleştirildiğini söyledi.

Bartın Üniversitesi öğretim elemanları ve öğretmen adaylarından oluşan 15 kişilik rehber ekiple projeyi yürüttüklerini anlatan Güler, "Projemizin amacı, köylerdeki öğrenci, öğretmen ve köy halkına bilim, sanat ve doğa etkinliklerini ulaştırarak farkındalıklarını artırmak." dedi.

Projenin çıkış noktasını önceki yıllarda uygulanan "Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları", "O Köy Bilim Köyümüzdür" gibi programların oluşturduğunu dile getiren Güler, şöyle devam etti:

"Kamplarımızda öğrencilerimiz için fen bilimleri dersinden aşina oldukları fizik, kimya, biyolojiyle ilgili atölyelerimiz var. Burada mikroskopla inceleme yapacaklar, kimyasal deneyler yapacaklar, basit mancınık tasarlayacaklar, denge kuleleri, kil heykeli, kinetik heykel yapacaklar, resim atölyelerimizde resim yapacaklar. Müzik atölyemizde müzik aletleriyle ilgili hem bilgi alıp hem kendi basit enstrümanlar tasarlayacaklar. Öğrencilerimizin doğadaki bilimi, sanatı, matematiği, fen bilgisini, resmi, müziği, hepsini bir arada görmelerini ve yerinde yaşamalarını istiyoruz."

Güler, projeyle ilerleyen süreçte ücra köy okullarındaki öğrencilere de ulaşmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Öğrenciler mutlu

Gürgenpınarı Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Nehir Sarıkaya da kampta birbirinden farklı ve güzel etkinliklere katıldığını, birçok yeni bilgi edindiğini söyledi.

Sarıkaya, "Burada müzik aleti yapacağız, resimler yaptım, heykel yapacağız. Burada yeni, güzel şeyler öğreniyoruz. Güzel bir etkinlik alanı." dedi.

6. sınıf öğrencisi Semanur Sinoplu ise "Bugün burada 2 defa resim çizdim. Kilden kendime kalem koymak için kase ve tabak yaptım. Burada da müzik aleti yapacağım. Tüm etkinlikler birbirinden güzel." diye konuştu.

Kaynak: AA