Haberler

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Şeker, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi akademik yıl açılışına katıldı Açıklaması

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Şeker, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi akademik yıl açılışına katıldı Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Yapay zeka süreciyle beraber dünya artık yükseköğretim yapılanmasının nasıl olacağını tartışıyor.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Yapay zeka süreciyle beraber dünya artık yükseköğretim yapılanmasının nasıl olacağını tartışıyor. Gündemde 'öğretim üyeliği' diye bir meslek kalacak mı kalmayacak mı diye konuşuluyor." dedi.

Prof. Dr. Şeker, Yörük Ali Efe Salonunda düzenlenen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde "Akademik Sorumluluklarımız ve Uluslararası Bilimsel Rekabet" başlıklı sunum yaptı.

Türkiye'nin beşeri sermayesi, insan kaynağı genç ve dinamik bir toplum olduğuna dikkati çeken Şeker, "Şu aralar giderek ters orantılı nüfus azalmasına sahip olsak da halen okuyanı, okullu olanı yüksek oranda olan bir toplumuz. Eğer bu konuyu çözemezsek yani elimizdeki zekaları, kendilerinin çalışma ve gayretleri ile birleştiremezsek bu sermayenin başkalarının işine yarayacak şekilde zayi olduğunu üzülerek izlemiş oluruz." diye konuştu.

Alanında uzman olmanın artık daha da önemli hale geldiğini vurgulayan Şeker, şöyle devam etti:

"Yapay zeka süreciyle beraber dünya artık yükseköğretim yapılanmasının nasıl olacağını tartışıyor. Gündemde 'öğretim üyeliği' diye bir meslek kalacak mı kalmayacak mı diye konuşuluyor. Ben şahsi kanaatimi söyleyeyim, bundan sonra yüksek öğretim, genel olarak değil ama yetkinliği tescillenmiş olan kişiler ayakta kalacak. Alanının uzmanı olan ve uzmanlığın hakkını veren ayakta kalacak. Diğerleri kaybolacak. Sayı azalacak ama nitelik artacak. Bu çok hızlı bir dönüşüm demektir. Alanınızda yetkinliğinizi geliştirmek zorundasınız. Dünya yapay zekayı nasıl kullanabilirim, yapay zekayı nasıl yüksek öğretimde inovasyonda ve araştırmada değerlendirebiliriz diye kafa yoruyor. Biz de Türkiye olarak kafa yoruyoruz."

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağın düşmesi sonucu şehit olanları rahmetle andı.

Üniversitede genç araştırmacılara alan açtıklarını dile getiren Kent, laboratuvarları modernleştirdiklerini, bilimi hayatın her alanına taşıdıklarını, üniversiteyi adı sadece bir eğitim yuvası değil, bilgi üreten, geliştiren ve topluma yön veren bir bilim merkezi haline getirdiklerini söyledi.

Programa Aydın Valisi Yakup Canbolat, İl Jandarma Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti

6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi

Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması

İki yıldız isim için söylediği sözlerden sonra ortalık karıştı
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Zamana oynamak isteyen kaleciden görülmemiş taktik

Zaman geçirmek isteyen kaleciden görülmemiş taktik
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Dünyaca ünlü yıldız Sterling'in evine bir kez daha hırsız girdi

Dünyaca ünlü yıldızın evine bir kez daha hırsız girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.