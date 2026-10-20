TTB, SBÜ'nün 236 kadroluk ilanını kişileri tarif eden koşullar nedeniyle iptale çağırdı

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (SBÜ), 14 Ekim 2026 tarihli akademik kadro ilanında aranan şartlar incelendiğinde, son derece öznel koşulların arandığının görüldüğü belirtilerek, "Kadro ilanında aranan şartlar akademik ölçütler yerine kişileri tarif eder niteliktedir. SBÜ Rektörlüğü'nü ve YÖK'ü, Üniversitenin kendi atama yönergesine ve YÖK mevzuatına aykırı koşullar içeren ilanları iptal etmeye çağırıyoruz" denildi.

TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni (SBÜ) YÖK mevzuatına ve kendi atama yönergesine uymaya davet ediyoruz" başlıklı paylaşımda, SBÜ tarafından, 14 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yazı ile akademik kadro ilanının açıldığı belirtildi.

Kadro ilanı incelendiğinde, açılan toplam 236 kadronun 230'unun profesör (yüzde 97,5), 4'ünün doçent (yüzde 1,7), 2'sinin doktor öğretim üyesi (yüzde 0,8) kadrosu olduğu, ayrıca kadro dağılımlarının büyük illerde yoğunlaştığının görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kadro ilanında açılan kadro sayısının benzeri görülmeyecek kadar fazla sayıda olması dikkat çekicidir. Kadro dağılımına bakıldığında da profesörlük kadroları ve büyükşehirler lehine dağılımın çok belirgin olması, üniversitenin akademik kadro planlamasının hangi ihtiyaçlara göre yapıldığı, kadroların birimler arasında nasıl dağıtıldığı ve atama koşullarının hangi ölçütlerle belirlendiği sorularını gündeme getirmektedir. Üstelik tartışma, yalnızca kadroların sayısı ve dağılımıyla da sınırlı değildir. İlanlarda aranan şartlar incelendiğinde son derece öznel koşulların arandığı görülmektedir, çok özgün başlıklarda çalışmalar atama şartı olarak aranmaktadır, kadro ilanında aranan şartlar akademik ölçütler yerine kişileri tarif eder niteliktedir. İlanlarda yer alan özel koşulların nesnel, bilimsel ve denetlenebilir ölçütlere dayanıp dayanmadığı, adaylar arasında eşitliği sağlayıp sağlamadığı mutlaka açıklığa kavuşturulmalıdır. Belirli bir adayın akademik geçmişine veya çalışmalarına özgü biçimde düzenlenen koşullar, liyakat ve fırsat eşitliği ilkeleri açısından ciddi sorunlar yaratmaktadır."

"YÖNERGEYLE, İLANLARA ÖZEL ŞARTLAR KONULMASINA SINIRLAMA GETİRİLDİ"

Üniveristenin, 17 Kasım 2020 tarihinde 'Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ni yayımladığı, bunun 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada, ayrıca daha önce özel şartların açtığı tartışmalar nedeniyle 9 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, öğretim üyesi kadro ilanlarında adayların lisansüstü tezlerinin veya tez başlıklarının kısmen ya da tamamen özel koşul olarak belirtilmesine ve yalnızca belirli bir adayı tanımlayabilecek nitelikte özel şartlar konulmasına ilişkin sınırlamalar getirildiği de anımsatıldı.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) da geçmişte belirli bir kişinin uzmanlık alanını tarif ederek o kişiye yönelik biçimde hazırlanan kadro ilanlarının kabul edilemeyeceği yönünde değerlendirmelerinin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, SBÜ tarafından yapılan atamalara karşı yapılan daha önce yapılan şikayetlere karşılık, YÖK'ün, "Türkiye'de tek bir kişinin ihtisas yaptığı bir alana özgü özel şart konularak ilana çıkılması ne akademinin ne vatandaşlarımızın vicdanında kabul görecek bir husus değil' açıklamasını yaptığı hatırlatıldı.

"AKADEMİK LİYAKAT, BİLİMSEL ETİK KURALLAR İHLAL EDİLİYOR"

Açıklamada, "SBÜ ise yaptığı son kadro ilanında ise kadro sayısı, dağılımı ve aranan şartların içeriği ve gerekçeleri bakımından ilgili YÖK tarafından yapılan açıklamalara ve kriterlere uyulmadığı gibi, SBÜ'nün kendi koyduğu kriterlere de uyulmadığı, akademik liyakat, bilimsel ve etik kuralların ihlal edildiği görülmektedir" değerlendirmesi yapıldı.

TTB'nin, daha önce de akademik değerlere aykırı, liyakat ve kamu yararı ilkeleriyle bağdaşmayan kadro ilanları konusunda YÖK'e ve SBÜ rektörlüğüne yazı yazarak ilgili ilanların iptal edilmesini talep ettiği aktarılan açıklamada, son ilanların da aynı ilkeler çerçevesinde değerlendirildiği belirtildi.

"KADRO İLANLARI, ÜNİVERSİTELERDEKİ YAPISAL SORUNLARDAN BAĞIMSIZ ELE ALINAMAZ"

Kadro ilanlarının, üniversitelerde uzun süredir biriken yapısal sorunlardan bağımsız ele alınamayacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzmanlık eğitimi veren, sağlık hizmeti sunan, bilimsel araştırma yürüten ve yıllardır akademik üretime katkıda bulunan bazı kliniklerde kadro açılmazken, uzmanlık eğitimi vermeyen bazı birimlerde kadro ilanlarına çıkılması, kadro planlamasının hangi nesnel ihtiyaçlara göre yapıldığı konusunda soru işaretleri yaratmaktadır. Üniversitelerin akademik kadro planlaması; kişilere, dar kurumsal tercihlere veya şeffaf olmayan kararlara göre değil, eğitim gereksinimleri, uzmanlık eğitiminin sürdürülmesi, bilimsel araştırma kapasitesi ve akademisyenlerin liyakati temelinde yapılmalıdır. Kadro ilanlarının amacı belirli kişilere görev alanı açmak değil, üniversitenin bilimsel niteliğini ve topluma sunduğu hizmeti güçlendirmek olmalıdır.

TTB olarak SBÜ Rektörlüğü'nü ve YÖK'ü 14 Ekim 2026 tarihli kadro ilanlarını, özel koşulları ve bu koşulların gerekçelerini mevzuata uygunluk açısından incelemeye, Üniversitenin kendi atama yönergesine ve YÖK mevzuatına aykırı koşullar içeren ilanları iptal etmeye, kadro dağılımını eğitim, sağlık hizmeti, uzmanlık eğitimi ve bilimsel araştırma gereksinimleri doğrultusunda yeniden değerlendirmeye, akademik atamalarda nesnel, şeffaf, denetlenebilir ölçütleri uygulamaya, akademik emeği, liyakati ve bilimsel özerkliği koruyacak bir kadro politikası izlemeye, mevzuata uygunluğu sağlamak ve akademideki yapısal eşitsizlikleri gidermek üzere sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA