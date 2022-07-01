Ttb Iı. Başkanı Dr. Ökten'den, Genç Doktorlara Destek: "Hekimlik Mesleğinin Onurunu Tekrardan Yücelttiler"

BERKAY VAROL

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin mezuniyet töreninde genç doktorlara değiştirilmiş "Hekimlik Andı" okutulmak istenmesini ANKA'ya değerlendirdi. Ökten, genç doktorların verdiği tepkiden dolayı mutlu olduklarını ifade ederken, "Ülkemizdeki her türlü gericiliğe karşı da verilmiş bir yanıttır bu. Gerçekten oradaki her türlü baskıya direndiler ve 'Hekimlik Andı'nı olması gerektiği şekliyle okudular... Hekimlik mesleğinin onurunu tekrardan yücelttiler" dedi.

Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Vali Vahdettin Özkan, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy'un katılımıyla dün mezuniyet töreni yapıldı. Törende, genç doktorlara değiştirilmiş haliyle "Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekimlik Yemini" okutulmak istendi.

Tıbbiyeliler, tüm dünyada okutulan ve orijinal haliyle Dünya Tabipler Birliği - Cenevre Bildirgesi'nde yer alan "Hekimlik Andı"nı okudular. Genç doktorlar, üniversite tarafından okutulmak istenen metni okumayınca tören salonunun ışıkları söndürüldü, sahnedeki perdeler kapatıldı.

Buna rağmen tıbbiyeliler, perdeyi kaldırarak sahnenin önüne geçtiler ve orijinal haliyle "Hekimlik Andı"nı okumayı sürdürdüler. Bu sırada mezun olan genç doktorların yakınları alkışları ile kendilerine destek verirken, cep telefonlarının ışıkları ile de aydınlatma yaptılar.

TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaşananları ve genç doktorların tutumunu ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

"ANDIN DEĞİŞTİRİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK"

Törende orijinal yemin yerine değiştirilmiş metin okutulmak istenmesine karşı Ökten, "Kabul edeceğimiz bir davranış şekli değil. Geçen yıllarda da bu yapılmak istenmişti. Biz geçen yıl da bu tarz 'Hekimlik Andı'nın değiştirilmesine tepki göstermiştik. Bunu da daha öncesinden böyle olacağı bilgisi geldi bize. Bu konuyla ilgili olarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ile iletişim kurmaya çalıştık ve andın değiştirilmemesi gerektiğini söyledik" dedi.

"BİR KELİMESİNİN DAHİ DEĞİŞTİRİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Dr. Ökten, Dünya Tabipler Birliği - Cenevre Bildirgesi'ni işaret ederek, "Tüm dünyada 'Hekimlik Andı' aynıdır. Dünya Tabipler Birliği'nin Cenevre Bildirgesi'nde almış olduğu karar gereği tüm ülkede hekimlik antları aynı şekilde okutulmaktadır. Bizim ülkemizde de böyle olmalıdır. Herhangi bir şekilde bir kelimesinin dahi değiştirilmesi kabul edilemez" sözleriyle "Hekimlik Andı"nın Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde değiştirilerek okutulmak istenmesini eleştirdi.

"GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZ GEREKTİĞİ ŞEKİLDE KARŞILIK VERDİ"

"Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime..." diyerek orijinal "Hekimlik Andı"ndan atıf yapan Ökten, "Selçuk Üniversitesi Hekimlik Yemini' adlı metinde, 'Din, milliyet, ırk ve görüş farklılıklarının mesleğimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğim' şeklinde kısaltılarak ve oradaki bazı kelimeler kaldırılarak bu şekilde ifade edilmesi istenmiş. Genç meslektaşlarımız da buna gerektiği şekilde karşılık vermişler" diye konuştu.

"DEĞİŞTİRİLMEK İSTENEN CİNSEL YÖNELİM"

"Cinsel yönelim" ifadesinin Selçuk Üniversitesi tarafından çıkarılmasına değinen Ökten, "Bundan dolayı aslında Tıp Fakültesi yöneticileri veya üniversite yöneticileri sorun çıkartılıyor. Aslında bu herkesin kabul etmesi gereken bir durumdur. Biz herhangi bir şekilde kişilerin dil, din, cins, ırk her türlü haklarına saygı göstermek durumundayız. Burada onlar tarafından değiştirilmek istenen cinsel yönelim" dedi.

"ÜLKEMİZDEKİ HER TÜRLÜ GERİCİLİĞE KARŞI VERİLMİŞ BİR YANITTIR BU"

Ökten, genç doktorların orijinal haliyle "Hekimlik Andı"nı okumayı sürdürmesi üzerine ise Anka'ya şunları söyledi:

"Meslektaşlarımız Dünya Tabipler Birliği'nin Cenevre Bildirgesi'ne sahip çıkarak oradaki 'Hekimlik Andı'nı okurken salonun ışıkları söndürülmüş ve perdeler kapatılmaya çalışılmıştır. Meslektaşlarımız tüm bunlara rağmen metni hep birlikte okumuşlardır. Bu bizim için çok önemli ve sevindiricidir. Ülkemizdeki her türlü gericiliğe karşı da verilmiş bir yanıttır bu."

"HEKİMLİK MESLEĞİNİN ONURUNU TEKRARDAN YÜCELTTİLER"

Genç doktorların, engelleme girişimlerine rağmen "Hekimlik Andı"nı aslına uygun olarak okuması için Ökten, "Genç meslektaşlarımızı kutluyoruz. Gerçekten oradaki her türlü baskıya direndiler ve 'Hekimlik Andı'nı olması gerektiği şekliyle, orijinal haliyle okudular. Bu bizler için gerçekten çok önemliydi. Genç meslektaşlarımızın bu şekilde bir tepki vermesi çok önemliydi. Onlar da bunu yaptı. Hekimlik mesleğinin onurunu tekrardan yücelttiler" diyerek değerlendirdi.

ANKA / Güncel