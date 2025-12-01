Haberler

TTB'den Sağlık Bakanlığı'na Kritik HIV Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Tabipleri Birliği, 1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında Sağlık Bakanlığı'na HIV test ve tedavisine erişimin yaygınlaştırılması çağrısında bulundu. Test hizmetlerinin sınırlı olması ve damgalanma korkusu gibi engellerin halkın test yaptırmasını önlediği vurgulandı.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'na "Anonim ve ücretsiz test hizmetleri hala sınırlı; damgalanma ve gizlilik endişeleri halkın test yaptırmasını engelliyor. Test ve tedaviye erişimi yaygınlaştırın" çağrısında bulundu.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi (TTB) ve TTB Halk Sağlığı Kolu, 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. TTB, Türkiye'de anonim ve ücretsiz test hizmetlerinin hala sınırlı olduğunu, damgalanma ve gizlilik endişelerinin halkın test yaptırmasını engellediğini; göçmenler, seks işçileri, LGBTQ artı bireyler ve yoksul bölgelerde yaşayanlar için hedeflenmiş programların yetersiz olduğunu kaydetti. Açıklamada, halkı bilgilendirme ve eğitme alanında eksikliklerin olduğu, Türkiye'de uzun etkili tedavi ve PrEP enjeksiyonlarının henüz ruhsatlı ve geri ödeme kapsamında olmadığı ve bu durumun hem HIV pozitif kişilerin tedaviye erişimini hem de HIV negatif kişilerin korunmasını engellediği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı'na "Test ve tedaviye erişimi yaygınlaştırın, risk gruplarına özel programları güçlendirin, halkı doğru bilgilerle donatacak bilgilendirme kampanyalarını başlatın, uzun etkili tedavi ve PrEP uygulamalarını hızla ruhsatlandırın" çağrısında bulunuldu.

1985-2024 yılları arasında Türkiye'de 45 bin 835 HIV pozitif vaka ve 2 bin 438 AIDS vakası bildirilirken son on yılda HIV vakalarında ciddi bir artış görüldüğü kaydedilen açıtklamada, "Yeni tanı alanların yaklaşık yüzde 49'u 25-49 yaş aralığındaki genç yetişkinler. Cinsiyet dağılımı halen erkeklerde daha yüksek olmakla birlikte, kadınlarda da artış eğilimi devam ediyor. Mevcut sayıların gerçek hasta sayısından çok daha düşük olduğu tahmin ediliyor, zira test yaptırmayan ve tanı almamış pek çok kişi bulunuyor. Risk grubundaki herkesin test yaptırabilmesi hala sınırlı. Gündemde 'Gerçek hasta sayımız kaç?', 'Risk grubundaki kişiler sağlık hizmetine ulaşabiliyor mu?', 'Test yaptırmak isteyen herkes bunu kolayca yapabiliyor mu?' soruları var" denildi.

"Bilimin geliştirdiği tanı ve tedavi yöntemlerine her hastanın ulaşabilmesini sağlamak gerekiyor"

HIV tedavisinde son yıllarda önemli ilerlemeler olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her gün ağızdan alınan yüksek etkili antiviral tabletler sayesinde HIV pozitif kişilerde virüs yok edilemese de tamamen baskılanabiliyor. Henüz ülkemizde olmasa da iki ayda bir kas içine enjeksiyonla yapılan uzun etkili antiretroviral tedaviler sayesinde virüsün çoğalması durdurulabiliyor. HIV negatif kişiler için koruma, PrEP enjeksiyonlarıyla kolaylaşıyor; altı ayda bir uygulanacak yeni formülasyonlar geliştiriliyor. Bu gelişmeler, HIV ile yaşamın artık kontrol altına alınabileceğini gösteriyor. Ancak bilim tek başına yeterli değil. Bilimin geliştirdiği tanı ve tedavi yöntemlerine her hastanın ulaşabilmesini sağlamak gerekiyor."

HIV'e ilişkin doğru bilgilere erişimin önemine dikkat çekerek, virüsün günlük yaşamda bulaşmadığını, düzenli tedavi ile sağlıklı yaşamın mümkün olduğuna dikkat çekilen açıklamada, HIV'in tokalaşma, öpüşme, kucaklaşma, aynı ortamda bulunma, yemek paylaşımı, havuz ve deniz kullanımı, aynı tuvalet/banyo kullanımı ile sinek ve böcek ısırıklarıyla bulaşmadığı; korunmasız cinsel ilişki, test edilmemiş kan ve organ nakilleri, ortak şırınga kullanımı ile anneden bebeğe geçiş yoluyla bulaşabildiğ, doğru tedavi ile anneden bebeğe geçişin yüzde 100 önlenebildiği kaydedildi.

"HIV öldürmez; bilgi eksikliği, önyargı ve erişim engelleri öldürür"

Şüpheli durumlarda test yaptırmanın ve pozitif tanı halinde tedaviye hızla başlanmasının kritik önemde olduğu, düzenli tedavinin virüsü baskıladığı ve uzun, sağlıklı yaşamı mümkün kıldığı belirtilen açıklamada, kondom kullanımının ve riskli davranışlardan kaçınmanın HIV'den korunmada etkili olduğu aktarıldı. Açıklamada, "HIV öldürmez; bilgi eksikliği, önyargı ve erişim engelleri öldürür. Sağlık bir haktır ve bilim, ancak eşit erişimle anlam kazanır" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
Türkiye nefesini tuttu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Türkiye nefesini tuttu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
ATM'lerde yeni dönem: Mahkeme kararı olmadan hesabınız dondurulabilir

ATM'lerde yeni dönem: Hesabınız dondurulursa şaşırmayın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
U19 Paf Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yumruklar havada uçuştu

Günün ilk derbisinde yumruklar havada uçuştu! İşte kazanan
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
DEM Partili Ayşegül Doğan: Barzani'nin Cizre ziyareti tarihi önemdeydi ancak biz yok sayıldık

Yüzde 90 oy aldıkları ilçede DEM Parti'ye büyük şok: Yok sayıldık
Mourinho, Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor

Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor
Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular

Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular
Ünlü yapay zeka siteleri, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti

En popüler 5 yapay zeka sitesinden çok çarpıcı derbi tahminleri
Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia

6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.