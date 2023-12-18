İstanbul Valisi Davut Gül'e "İnsanlığın Gerçek Dostları Özel Ödülü" verildi

Türkiye Sigarayla Savaş Derneğinin (TSSD) bu yıl 24'üncüsü düzenlenen "2023 yılı İnsanlığın Gerçek Dostları Ödül Töreni" İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Kampüsü Orgeneral Necdet Timur Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.

Törende, İstanbul Valisi Davut Gül'e sigaraya karşı verdiği hizmetlerden dolayı "İnsanlığın Gerçek Dostları Özel Ödülü" verildi. Vali Gül, burada yaptığı konuşmada, sigaranın maddi ve manevi zararları olduğunu söyledi.

Lüks ve pahalı sigara içmenin bir zenginlik göstergesiymiş gibi bilinçaltına yerleştirilmesinin yanlış olduğunu belirten Gül, "Bizim bunu aşmamız gerekiyor. Hiçbirimiz, evladınızın sigara içmesini istemez. Neden? Evladınız sizin için çok kıymetli ve onun zararlı alışkanlıklara bulaşmasını istemezsiniz ama çocuğunuz için istemediğimizi bile bile bir şekilde etkisinde kalarak kendimiz yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. İnanıyorum ki Mustafa Aydın hocamız ve arkadaşlarıyla birlikte, sivil toplum kuruluşlarımızın çalışmaları, sizlerin gayretleri, bizlerin destekleriyle toplumda bu son 20 yılda oluşan bilinç artarak devam edecek." diye konuştu.

Gül, çocuk ve gençlerde görülen özgüven sorununa değinerek, "Çocukluktan başlayan 'hayır' diyemeyen, arkadaşlarının, çevresinin bir şekilde etkisinde kalan bir yapımız var. Bizim çocuklarımızı, bizim evlatlarımızı 'hayır' diyebilen ve özgüveni yüksek çocuklar olarak yetiştirmemiz lazım." açıklamasında bulundu.

"Sigara özentiyle başlayan bir bulaşıcı hastalıktır"

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın da sözlerine zalimlerin zulmüne uğrayan Filistinli şehitleri rahmetle yad ederek başladı.

Aydın, sigaranın özentiyle başladığını anımsatarak, "Sigara özentiyle başlayan bir bulaşıcı hastalıktır. Peki burada kimi kullanıyorlar? İnsanlar kime özenirler? Mahalledeki abisine, ses veya film sanatçısına, o toplumun önünde olan, o toplumun ilgisini çeken insanlara. Tam bu noktada gençlerin daha doğrusu çocuk denecek yaştaki gençlerin sigaraya başlamaları için o toplumun önündeki insanları kullandılar. Hiç kimse 20 yaşından sonra sigaraya başlamıyor. Sigaraya hangi yaşta başlıyorlar. Aklı tam başında değilken başlıyorlar." ifadesini kullandı.

Sigara kullanımın kansere yakalanma riskini artırdığını ve ölümlere yol açtığını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre dünyada yaklaşık 8 milyon insan sigaradan ölüyor. 2025 yılında bu rakam 10 milyon olacak arkadaşlar. Şu anda Türkiye'de, 120 bin kişi sigaradan hayatını kaybediyor. Yani küçük çaplı bir şehir yok oluyor. Bu 120 bin kişinin yaklaşık 20 bin kişisi sigara içmediği halde sigara içenler tarafından öldürülüyor. Yani pasif içici. Tam bu noktada sizlere çok önemli bir görev düşüyor. Biliyorum sigara içmiyorsunuz ama lütfen yanınızda sigara içittirmeyiniz. Anneniz de olsa, babanız da olsa, arkadaşınız da olsa, sevdiğiniz de olsa, eşiniz de olsa lütfen yanınızda sigara içittirmeyin."

Ödüller sahiplerini buldu

Açılış konuşmaların ardından sigaraya karşı savaşta en çok katkı sunanlara ödülleri takdim edildi.

Törende, İnsanlığın Gerçek Dostları Özel Ödülü'ne İstanbul Valisi Davut Gül layık görüldü. Gül'e, ödülü Doç. Dr. Aydın tarafından takdim edildi.

Hürriyet gazetesi köşe yazarı Yalçın Bayer, TRT İstanbul Bölge Müdürü İbrahim Bulut, Erzincan Avcı Köyü Muhtarı Hüseyin Avcı da "İnsanlığın Gerçek Dostları Ödülleri"ni aldı.

Teşekkür Ödülleri de törende sahiplerine verildi. "BOTAŞ'lılar Sigarayı Bırakıyor Kampanyası"yla BOTAŞ, Mavi Bayrak Türkiye Projesi ile Sigara Yasaklı Plajlar projesiyle Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, 9 yıldır süregelen destekleriyle Moda ve Hazır Giyim Federasyonu ödüle layık görüldü. Ödüller firma yetkililerine takdim edildi.

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Kırtay, Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Konya Şube Başkanı Kadir Dikici de Teşekkür Ödülü'nü almaya hak kazandı.

"100. yıl Ankara Sunumu" isimli defile yapıldıktan sonra tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.