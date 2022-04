Tşof Başkanı Apaydın, Bayramda Yola Çıkacakları Dikkatli Olmaları ve Hız Yapmamaları Konusunda Uyardı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkmaya hazırlanan sürücüleri trafikte dikkatli olmaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Apaydın, "Yorgun araç kullanmamalıyız. Birkaç saat araç kullandıktan sonra vücudumuzun, gözlerimizin dinlenmeye ihtiyacı varsa muhakkak yol kenarında bir benzinlikte, dinlenme istasyonunda dinlenmeliyiz ve daha dinç olarak yolumuza devam etmeliyiz" dedi.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, yaklaşan Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bugün yaptığı açıklamada, "Hepimiz virüs dönemi içerisinde zor şartlar yaşadık. Gözü yollarda bizi bekleyen sevdiklerimize güvenle ulaşmalıyız" diye konuştu. Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala yola çıkacaklardan bayram trafiğine dikkat etmelerini isteyen Apaydın, şunları söyledi:

"PANDEMİDEN DOLAYI BU KAZALARIN BİRAZ AZALMIŞ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ: Pandemi dolayısı ile iki yıldır dini bayramlarımızı layıkıyla kutlayamadık. Bu nedenle iki senedir hasret çektiğimiz büyüklerimizi, şehir dışındaki yakın akraba ve hısımlarımızı ziyaret etme fırsatı yakalayacağız. Bu yıl havaların da iyi gitmesi ve bahar bayramının Ramazan Bayramı'na eklenmesiyle tatil süresi biraz daha uzamış oldu. Dolayısıyla bu bayramda kara yoluyla, hava yoluyla, deniz yoluyla, tren yoluyla seyahatlere çıkacağız. Umuyorum ki güzel bir bayram havası içerisinde karayollarında trafik kazaları son derece az olur, hatta hiç olmaz. Bu şekilde sevdiklerimizi, bizi bekleyenleri rahatlıkla ziyaret etmiş oluruz. Dolayısıyla ülkemizde bir baştan bir başa bu ziyaretler devam edecektir. Ancak trafik kusuru bizde olmasın, trafik kurallarına son derece riayet edelim. Trafikte hız kurallarını ihlal etmeyelim, trafikte araç içerisinde bir şeyle meşgul olmayalım.

TATİLLERDE KAZALAR 8-10 KAT, HATTA 15 KAT DAHA FAZLA ARTIYOR: Yani her kazanın bir nedeni vardır. Bir kusurlusu vardır. Bu kusurlu ve hata yapan biz olmayalım. Bildiğiniz gibi dini bayramlarımızda, sömestr tatillerinde ve uzun süren tatillerde kazalar 8-10 kat, hatta 15 kat daha fazla artıyor. Burada şu gözlemleniyor: Karayollarımızda ve şehir içerisi trafiğinde ne kadar vasıtalar çok olursa kazalar da o kadar çok oluyor. Ama bunun önüne geçmek bizim elimizde. Yorgun araç kullanmamalıyız. Birkaç saat araç kullandıktan sonra vücudumuzun eğer dinlenmeye ihtiyacı varsa, gözlerimizin dinlenmeye ihtiyacı varsa muhakkak yol kenarında bir benzinlikte, dinlenme istasyonunda dinlenmeliyiz ve daha dinç olarak yolumuza devam etmeliyiz.

PANDEMİ OLMASINA RAĞMEN 21 BİNİN ÜZERİNDE TRAFİK KAZASI OLDU VE 179 KİŞİYİ KAYBETTİK: Bir de bayram öncesi, arifeye kadar ramazanı tutuyoruz. Allah kabul etsin oruçlarımızı. Ancak oruç kan şekerinin düşmesine neden olabilir, uyku verebilir, sağlığımız çok yerinde olmayabilir. Bu nedenle bu dönmede seyahatlerimizde daha dikkatli olmamız daha da çok önem arz ediyor. Yorgun direksiyona geçmemeliyiz. Bakınız, pandemi olmasına rağmen bu süreçte 21 binin üzerinde trafik kazası oldu ve 179 kişiyi kaybettik.

TRAFİKTE TELEFON KULLANIMINDAN VAZGEÇİLMELİDİR: Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülerimiz, sevdiklerine güvenle ulaşmak için dikkatli araç kullanmalı. Yola çıkmadan önce araç bakımlarını iyi yaptırmalı, trafikte kazaya en çok sebebiyet veren aşırı hız ve telefon kullanımından vazgeçilmelidir. Her bayram gözü yollarda bizi bekleyen sevdiklerimize kavuşma umuduyla yola çıktığımızda, içimizde olan bayram sevinci ve özlemini acıya dönüştürmeyelim. Her sürücü, trafik kazalarını en aza indirmek için üzerine düşen görevi yerine getirerek kurallara uygun bir şekilde trafikte araçlarını kullanmalı. Dikkat dağınıklığı oluşturacak uykulu, yorgun direksiyon başına geçilmemeli, trafikte sinirlerimizi kontrol ederek başkalarının canına mal olacak davranışlardan kaçınarak sabırlı olmalıyız. Varacağımız yere bir saat geç gitmemiz, her zaman hiç varamamamızdan iyidir. Trafikte saygılı olmayı öğrenmeli, empati kurmalı, trafik canavarına dönüşmemeliyiz."