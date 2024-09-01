TSK tarihinde bir ilk! Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları'nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez Kara, Deniz, Hava Harp Okulları'nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi. 2024 yılı Kara Harp Okulu'nda devre birinciliğini Ebru Eroğlu, Deniz Harp Okulu'nda Şeyda Yıldırım ve Hava Harp Okulu'nda İkra Kuyumcu alırken, bu 3 isim diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez Kara, Deniz, Hava Harp Okulları'nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi.
2024 yılı Kara Harp Okulu'nda Ebru Eroğlu, Deniz Harp Okulu'nda Şeyda Yıldırım ve Hava Harp Okulu'nda devre birinciliğini İkra Kuyumcu aldı.
Birinciler diplomalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.