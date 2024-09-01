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TSK tarihinde bir ilk! Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları'nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez Kara, Deniz, Hava Harp Okulları'nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi. 2024 yılı Kara Harp Okulu'nda devre birinciliğini Ebru Eroğlu, Deniz Harp Okulu'nda Şeyda Yıldırım ve Hava Harp Okulu'nda İkra Kuyumcu alırken, bu 3 isim diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez Kara, Deniz, Hava Harp Okulları'nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi.

2024 yılı Kara Harp Okulu'nda Ebru Eroğlu, Deniz Harp Okulu'nda Şeyda Yıldırım ve Hava Harp Okulu'nda devre birinciliğini İkra Kuyumcu aldı.

TSK tarihinde bir ilk! Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları'nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi

Birinciler diplomalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

TSK tarihinde bir ilk! Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları'nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi

TSK tarihinde bir ilk! Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları'nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Deniz Harp Okulu Kara Harp Okulu Teğmen TSK Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

VEFA:

ULU Önder Atatürk'ün modern, çağdaş, laik komutanları. Atam sizlerle gurur duyardı. VAROLUN!...

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Onur Yener:

Recep Tayyip Erdoğan'ın imanlı ve inançlı aslanları...

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Ahmet Aydın null:

Reis te yakışıyor ya başkomutan Allah başımızdan eksik etmesin

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