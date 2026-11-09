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TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen hakkında iftira suçundan 4 yıla kadar hapis istendi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen hakkında iftira suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istendi. Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin ilk duruşması 9 Şubat 2027'de görülecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen 5 teğmen hakkında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine yönelik suç duyuruları nedeniyle "iftira" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Ebru Eroğlu, Serhat Gündar, Talip İzzet Akarsu şüpheli, dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri müşteki, Bayraktaroğlu ise mağdur olarak yer aldı.

İddianamede, teğmenlerin, haklarında verilen "Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayırma Cezası"nın ardından avukatları aracılığıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundukları belirtildi.

Teğmenlerin 8 Eylül 2025 tarihli suç duyurusu dilekçelerinde, Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında başlangıçta lehlerine oy kullanıldığı, daha sonra kurul üyelerine baskı yapıldığı ve bazı üyelerin oylarını değiştirdiği, aleyhlerine oy kullanan veya oylarını değiştiren bazı üyelerin ise sonrasında terfi ettirildiği, atama ve görev değişiklikleriyle ödüllendirildiği yönünde iddialarda bulundukları aktarıldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 Ekim 2025'te iddiaların soyut ve maddi delille desteklenmemiş olması gerekçesiyle suç duyurusunun işleme konulmadığı bildirilen iddianamede, müştekilerin 12 Aralık 2025'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak teğmenlerden şikayetçi olmaları üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin ifadelerinde, Bayraktaroğlu'nun veya müşteki kurul üyelerinin diğer kurul üyelerine baskı yaptıklarını görmediklerini, oyların değiştirilmesi yönünde emir ya da talimat verildiğine ilişkin doğrudan bilgilerinin bulunmadığını beyan ettikleri aktarıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, kurul üyelerine baskı yapıldığını, oyların bu baskı sonucunda değiştirildiğini veya herhangi bir kurul üyesinin kullandığı oy karşılığında terfi ettirildiğini gösteren belge, yazışma, ses kaydı, tanık beyanı ya da başka bir maddi delil elde edilemediği kaydedildi.

Şüphelilerin iddialarını üçüncü kişiler tarafından kaleme alınan yazı, haber ve kitap içerikleri ile disiplin kurulu kararının ardından gerçekleşen atama, terfi ve emeklilik işlemlerinden çıkardıkları sonuçlara dayandırdıkları belirtilen iddianamede, bu değerlendirmelerin varsayımsal çıkarımlardan ibaret kaldığı ifade edildi.

Savcılık değerlendirmesinde, şüphelilerin isnat ettikleri fiillere ilişkin doğrudan bilgi ve maddi delilleri bulunmadığı halde, müştekiler ve mağdur hakkında gerçekleşmiş somut hukuka aykırı fiiller şeklinde suç duyurusunda bulundukları ve haklarında soruşturma ile yaptırım uygulanmasını talep ettikleri belirtildi.

Şüphelilerin eylemlerinin Anayasa'nın 74. maddesinde güvence altına alınan dilekçe ve şikayet hakkı kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edilen iddianamede, 5 şüphelinin "iftira" suçunu işledikleri yönünde kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğu bildirildi.

İddianamede, 5 şüphelinin "iftira" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları ve TCK'nin 53. maddesi kapsamında belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaları istendi.

İddianame, Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İlk duruşma 9 Şubat 2027'de görülecek.

Olayın geçmişi

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlarını çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturması sonucunda, 5 teğmen ve 3 komutan hakkında "Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayırma Cezası" verilmişti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 16 Ocak 2025 tarihli toplantısında alınan cezanın ardından teğmenler, ihraç sürecinde kurul üyelerine baskı yapıldığı ve oyların değiştirildiği iddiasıyla hukuki süreç başlatmıştı.

Kaynak: AA
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