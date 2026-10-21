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Trump, Zelenskiy'ye anlaşma yapmazsa durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu

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Trump, Zelenskiy'ye anlaşma yapmazsa durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu
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ABD Başkanı Donald Trump, Zelenskiy'ye Rusya ile anlaşma çağrısı yaparken anlaşma olmazsa durumun daha da kötüleşeceğini söyledi. Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un çarşamba günü Rusya'da Putin'e güncellenmiş bir öneri sunması bekleniyor.

WASHINGTON, 21 Ekim (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye çatışmayı sona erdirmek için Rusya ile anlaşmaya varma çağrısında bulundu.

Trump salı günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Zelenskiy'nin bir anlaşma yapmasını istiyoruz. Anlaşmaya varılmazsa durum daha da kötüleşecek. Ukrayna'ya büyük miktarlarda yardım sağladık, ancak karşılığında yüksek dizel fiyatları dışında hiçbir şey elde edemedik. ABD'li vergi mükellefleri artık bu durumdan yoruldu. Anlaşma yapmanın zamanı geldi. Rusya da bunu istiyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff salı günü Norveç'in başkenti Oslo'da Zelenskiy ve Avrupalı yetkililerle bir araya gelmişti. Zelenskiy görüşmelerin yapıcı geçtiğini söyledi.

ABD merkezli haber sitesi Axios'un ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı salı günkü haberine göre, Witkoff'un çarşamba günü Rusya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelerek kendisine Rusya-Ukrayna çatışmasını sona erdirmeye yönelik güncellenmiş bir öneri sunması bekleniyor. ABD'li yetkili, Washington'ın sunacağı yeni önerinin "doğrudan üçlü ve daha kapsamlı çok taraflı müzakerelerin önünü açmasını" umduğunu belirtti.

Son dönemde Zelenskiy'yi barış çabalarını engellediği gerekçesiyle sık sık eleştiren Trump pazartesi günkü açıklamasında, Zelenskiy'nin çatışmayı çoktan çözüme kavuşturmuş olması gerektiğini belirterek, Ukrayna'nın baş müzakerecisi olarak onun yerine başka bir ismin görevlendirilmesi önerisinde bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua
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