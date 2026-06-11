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Evde hayatını kaybeden kadının yıllarca kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı

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Eskişehir'de evinde ölü bulunan yaşlı kadının parmak izi alındı, ancak kimlik veya nüfus kaydına ulaşılamadı. Yıllarca kimliksiz yaşadığı belirlenen kadının memleketinin Ardahan olduğu tespit edildi.

  • Eskişehir'de evinde hayatını kaybeden 70'li yaşlardaki kadının nüfus kaydı veya kimliği bulunmuyor.
  • Kadının parmak izi alınmasına rağmen herhangi bir resmi kayda ulaşılamadı.
  • Memleketinin Ardahan olduğu belirlenen kadın için Ardahan'dan detaylı araştırma talep edildi.

Eskişehir'de, yaşadığı evde hayatını kaybeden kadının kimlik bilgilerinin bulunması için alınan parmak izi sonrasında ilginç bir durum ortaya çıktı. 70'li yaşlarda olduğu tahmin edilen kadının kimlik veya nüfus kaydının olmadığı belirlendi.

EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Tepebaşı ilçesi Şirintepe mahallesi Yaşar Doğu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 5'inci katında yaşayan ve isminin Mülkiye olduğu iddia edilen yaşlı kadın yakınları tarafından evinde hareketsiz bir biçimde bulundu, ekiplerin incelemesinde hayatını kaybettiği tespit edilen kadın için belediye tabibi 'şüpheli ölüm' kararı verdi. Polis ekiplerinin sevk edildiği evde bahse konu yaşlı kadına dair kimlik bulunamadı. Yapılan otopside ise Mülkiye Kılıç'ta darp ve cebir izlerine rastlanmazken, yaşlılığa bağlı olarak öldüğü belirlendi.

PARMAK İZİ ALINDI, KAYDA ULAŞILAMADI

Polis ekipleri yaşlı kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Başlatılan çalışma sonrasında parmak izi alınan kadına dair herhangi bir kimlik veya resmi kayda ulaşılmadı.

YILLARCA KİMLİKSİZ YAŞAMIŞ

Hayatını kaybeden kadının yıllarca kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda memleketinin Ardahan olduğu belirlenen kadın için Ardahan'dan detaylı araştırması bilgi talep edildi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÇetin Öz:

sistem açıkça boş. Yıllarca kimliksiz kaldıktan sonra ölüp bulunması bile gecikmiş. Ardından da şimdi araştırma başladığını yazıyorlar.

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Haber YorumlarıBireylül Srdr:

vay anına bu ne durummuş abi! böyle insanlar nasıl sistemin dışında kalabiliyo merak ettim! devlet desteklerinden mi yararlanmıyo bunu hiç araştırmayan var mı! yoksul insanları kontrol etme konusunda çok dikkatli ama sonra böyle durumlar ortaya çıkıyo! sorulması gereken sorular var

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Haber YorumlarıUfuk Gökkol:

yıllarca kimliksiz nasıl yaşanıyo onu anlamadım ama devlette bunları takip etmesi lazım galiba yani bir tarafı haklı hükümetin de

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