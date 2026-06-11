Evde hayatını kaybeden kadının yıllarca kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı

Eskişehir'de, yaşadığı evde hayatını kaybeden kadının kimlik bilgilerinin bulunması için alınan parmak izi sonrasında ilginç bir durum ortaya çıktı. 70'li yaşlarda olduğu tahmin edilen kadının kimlik veya nüfus kaydının olmadığı belirlendi.

EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Tepebaşı ilçesi Şirintepe mahallesi Yaşar Doğu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 5'inci katında yaşayan ve isminin Mülkiye olduğu iddia edilen yaşlı kadın yakınları tarafından evinde hareketsiz bir biçimde bulundu, ekiplerin incelemesinde hayatını kaybettiği tespit edilen kadın için belediye tabibi 'şüpheli ölüm' kararı verdi. Polis ekiplerinin sevk edildiği evde bahse konu yaşlı kadına dair kimlik bulunamadı. Yapılan otopside ise Mülkiye Kılıç'ta darp ve cebir izlerine rastlanmazken, yaşlılığa bağlı olarak öldüğü belirlendi.

PARMAK İZİ ALINDI, KAYDA ULAŞILAMADI

Polis ekipleri yaşlı kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Başlatılan çalışma sonrasında parmak izi alınan kadına dair herhangi bir kimlik veya resmi kayda ulaşılmadı.

YILLARCA KİMLİKSİZ YAŞAMIŞ

Hayatını kaybeden kadının yıllarca kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda memleketinin Ardahan olduğu belirlenen kadın için Ardahan'dan detaylı araştırması bilgi talep edildi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı