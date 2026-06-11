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Amerika'dan futbolseverleri şaşırtan görüntüler gelmeye devam ediyor

Amerika'dan futbolseverleri şaşırtan görüntüler gelmeye devam ediyor
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ABD ve Dünya Kupası birlikteliği futbolseverleri şaşırtmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız gün oynanan İngiltere–Kosta Rika maçında, korner bayrağının hemen yanında seyircilerin yemek yediği anlar dikkat çekti.

  • İngiltere ile Kosta Rika arasındaki hazırlık maçında, korner direği dibine masalar yerleştirilmiş ve taraftarlar maçı yiyecek-içecek eşliğinde izlemiştir.
  • Maç, ABD'nin Orlando kentindeki Inter & Co Stadyumu'nda oynanmıştır.
  • İngiltere, Kosta Rika'yı Declan Rice, Anthony Gordon ve Ollie Watkins'in golleriyle 3-0 yenmiştir.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, İngiltere ile Kosta Rika arasında oynanan hazırlık karşılaşması, futboldan ziyade tribünlerdeki sıra dışı bir detayla dünya gündemine oturdu. ABD'nin Orlando kentinde bulunan Inter & Co Stadyumu'nda gerçekleşen mücadelede, futbolseverleri şaşkına çeviren anlar yaşandı.

KORNER DİREĞİNİN DİBİNDE PİKNİK

Maçın oynandığı sırada, tam da korner direğinin bulunduğu bölgeye yerleştirilen masalar dikkat çekti. Bu masalarda oturan bazı taraftarların, karşılaşmayı adeta bir restoran veya piknik ortamındaymış gibi çeşitli yiyecek ve içecekler eşliğinde takip etmesi kameralara yansıdı. Alışılmış stadyum atmosferinin tamamen dışındaki bu görüntüler, sosyal medyada ve futbol dünyasında büyük şaşkınlık yarattı.

İNGİLTERE 3 GOLLE GALİP

Saha kenarındaki bu ilginç manzara maçın performansının önüne geçse de İngiltere, Kosta Rika karşısında rahat bir galibiyet aldı. İngiliz ekibi; Declan Rice, Anthony Gordon ve Ollie Watkins'in attığı gollerle mücadeleyi 3-0 kazanarak Dünya Kupası öncesi moral depoladı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBahattin Şimşek:

Amerika'nın bu tarz uygulamaları futbola yeni yaklaşması olarak görülebilir ancak bu masaların maliyeti ve stadyumun verimli kullanılması hakkında merak ettim. VIP alanları pahalı olacağından ortalama taraftarın bu imkanı görmesi oldukça zor gibi gözüküyor. Yine de yenilikçi düşünce açısından ilginç bir denemedir diyebiliriz.

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Haber YorumlarıMücella Saatcioglu:

valla futbol her yerde futbol ama böyle bir ortam hiç görmedim yine de eğlenmişler insanlar böyle de olabilir belki ??

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Haber YorumlarıAhmet Başabela:

bu ne böyle ya korner direğinin dibinde masa mı koyuyorlar futbol maçında piknik mi yapılıyo bunu anlamak zor ama işte amerika böyle herhalde

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