Amerika'dan futbolseverleri şaşırtan görüntüler gelmeye devam ediyor

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, İngiltere ile Kosta Rika arasında oynanan hazırlık karşılaşması, futboldan ziyade tribünlerdeki sıra dışı bir detayla dünya gündemine oturdu. ABD'nin Orlando kentinde bulunan Inter & Co Stadyumu'nda gerçekleşen mücadelede, futbolseverleri şaşkına çeviren anlar yaşandı.

KORNER DİREĞİNİN DİBİNDE PİKNİK

Maçın oynandığı sırada, tam da korner direğinin bulunduğu bölgeye yerleştirilen masalar dikkat çekti. Bu masalarda oturan bazı taraftarların, karşılaşmayı adeta bir restoran veya piknik ortamındaymış gibi çeşitli yiyecek ve içecekler eşliğinde takip etmesi kameralara yansıdı. Alışılmış stadyum atmosferinin tamamen dışındaki bu görüntüler, sosyal medyada ve futbol dünyasında büyük şaşkınlık yarattı.

İNGİLTERE 3 GOLLE GALİP

Saha kenarındaki bu ilginç manzara maçın performansının önüne geçse de İngiltere, Kosta Rika karşısında rahat bir galibiyet aldı. İngiliz ekibi; Declan Rice, Anthony Gordon ve Ollie Watkins'in attığı gollerle mücadeleyi 3-0 kazanarak Dünya Kupası öncesi moral depoladı.