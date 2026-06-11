Çay toplamak için İran'dan Rize'ye getirilen yabancı işçilerin darbedildiği iddiası

Rize'nin Çayeli ilçesine iş ve çalışma izni vaadiyle getirildiklerini öne süren 38 İranlı çay işçisi, ücretlerini talep etmeleri üzerine çıkan tartışmada saldırıya uğradıklarını iddia etti.

İddiaya göre, yaklaşık 20 gün önce kendilerine iş bulunacağı ve çalışma izni alınacağı vaadiyle Rize'nin Çayeli ilçesine gelen 38 İranlı işçi, sanayi sitesinde uygun olmayan şartlarda konaklatıldı. Günlük çay yevmiyesi 3-4 bin TL olduğu halde işçilerin iddiasına göre kendilerine sadece bin 100 TL verildi. 15 gün boyunca çalışan işçiler, hak ettikleri ücretleri isteyince kendilerine iş bulduğu ve aslen Samsunlu olduğu öne sürülen M.Y. ile aralarında tartışma yaşandı. İddiaya göre M.Y., telefonla çağırdığı yaklaşık 15 kişiyle birlikte işçilere saldırdı. Saldırıda çok sayıda işçi yaralandı. Yaralı işçiler, Çayeli ve Rize merkezdeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı