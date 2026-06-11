Haberler

Nijerya'da yola döşenen mayının patlaması sonucu 10 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde yolcu taşıyan aracın geçişi sırasında yola döşenen mayın patladı. Patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olay yerine özel güvenlik güçleri sevk edildi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde yola döşenen mayının patlaması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Zamfara eyaletindeki Bagega-Anka kara yoluna döşenen mayın, yolcu taşıyan aracın geçişi sırasında patladı.

Patlamada 10 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Zamfara Eyaleti Polis Sözcüsü Yazid Abubakar, gazetecilere yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak durum değerlendirmesi yapmak üzere olay yerine özel güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RTÜK'ten kanallara ceza yağdı! Biri ilk kez listede

RTÜK'ten kanallara ceza yağdı
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor

Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor
A Milli Takım devleri geride bıraktı! İşte dünyanın en değerli milli takımları

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! İşte yerimiz

Öğle arasında denize girmişti: Köpekbalığı donanma işçisini parçaladı!

Öğle arasında denize girmişti: Köpekbalığı donanma işçisini parçaladı!
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Irmak öğretmen İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Irmak Ayşe öğretmene acı veda
30 kişi polis Melih Okan Keskin'i döverek öldürmüştü! Mahkemeden tahliye kararı çıktı

Polisimizi döverek öldürmüşlerdi! Mahkemeden aileyi yıkan karar