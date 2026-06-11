Nijerya'da yola döşenen mayının patlaması sonucu 10 kişi öldü

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde yola döşenen mayının patlaması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Zamfara eyaletindeki Bagega-Anka kara yoluna döşenen mayın, yolcu taşıyan aracın geçişi sırasında patladı.

Patlamada 10 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Zamfara Eyaleti Polis Sözcüsü Yazid Abubakar, gazetecilere yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak durum değerlendirmesi yapmak üzere olay yerine özel güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.