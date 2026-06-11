İsmail Yüksek nişanlısıyla diyaloğunu anlattı: Sen mi söylüyorsun bunu?
Evlilik hazırlıklarını sürdüren İsmail Yüksek, nişanlısıyla nikah sürecinde yaşadıkları bir diyaloğu paylaşarak, "Panik yapma ya sakin ol dedim, 'Sen mi söylüyorsun bunu?' dedi" sözleriyle dikkat çekti.
- Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, nişanlısına nikah sürecinde 'Panik yapma ya sakin ol' dedi.
- Nişanlısı, İsmail Yüksek'e 'Sen mi söylüyorsun bunu?' diyerek yanıt verdi.
Fenerbahçeli milli futbolcu İsmail Yüksek, evlilik hazırlıklarıyla ilgili yaptığı samimi açıklamayla dikkat çekti. Nişanlısıyla nikah sürecinde yaşadıkları bir diyaloğu paylaşan Yüksek, "Geçen gün nişanlımla nikah hakkında konuşuyoruz. 'Panik yapma ya sakin ol' dedim. 'Sen mi söylüyorsun bunu?' dedi" sözleriyle yüzleri güldürdü.
EVLİLİK HAZIRLIKLARINDAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR
Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın başarılı oyuncularından İsmail Yüksek, özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Evlilik hazırlıklarını sürdüren milli futbolcu, nişanlısıyla nikah sürecinde yaşadıkları bir anıyı anlattı.
"SEN Mİ SÖYLÜYORSUN BUNU?" YANITINI ALDI
Nikah hazırlıkları sırasında yaşanan bir diyaloğu paylaşan Yüksek, nişanlısına sakin olması gerektiğini söylediğini belirtti.
Milli futbolcu, o anları şu sözlerle anlattı:
"Geçen gün nişanlımla nikah hakkında konuşuyoruz. 'Panik yapma ya sakin ol' dedim. 'Sen mi söylüyorsun bunu?' dedi..."
ESPRİLİ ANISI DİKKAT ÇEKTİ
İsmail Yüksek'in evlilik sürecine ilişkin anlattığı anı, samimi ve esprili yönüyle dikkat çekti. Başarılı futbolcunun nikah hazırlıklarıyla ilgili açıklamaları izleyenleri gülümsetti.