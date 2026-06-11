İsmail Yüksek nişanlısıyla diyaloğunu anlattı: Sen mi söylüyorsun bunu?

Fenerbahçeli milli futbolcu İsmail Yüksek, evlilik hazırlıklarıyla ilgili yaptığı samimi açıklamayla dikkat çekti. Nişanlısıyla nikah sürecinde yaşadıkları bir diyaloğu paylaşan Yüksek, "Geçen gün nişanlımla nikah hakkında konuşuyoruz. 'Panik yapma ya sakin ol' dedim. 'Sen mi söylüyorsun bunu?' dedi" sözleriyle yüzleri güldürdü.

EVLİLİK HAZIRLIKLARINDAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın başarılı oyuncularından İsmail Yüksek, özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Evlilik hazırlıklarını sürdüren milli futbolcu, nişanlısıyla nikah sürecinde yaşadıkları bir anıyı anlattı.

"SEN Mİ SÖYLÜYORSUN BUNU?" YANITINI ALDI

Nikah hazırlıkları sırasında yaşanan bir diyaloğu paylaşan Yüksek, nişanlısına sakin olması gerektiğini söylediğini belirtti.

Milli futbolcu, o anları şu sözlerle anlattı:

"Geçen gün nişanlımla nikah hakkında konuşuyoruz. 'Panik yapma ya sakin ol' dedim. 'Sen mi söylüyorsun bunu?' dedi..."

ESPRİLİ ANISI DİKKAT ÇEKTİ

İsmail Yüksek'in evlilik sürecine ilişkin anlattığı anı, samimi ve esprili yönüyle dikkat çekti. Başarılı futbolcunun nikah hazırlıklarıyla ilgili açıklamaları izleyenleri gülümsetti.