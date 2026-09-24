Haberler

Trump'ın "süper zeka"sına yapay zekalardan destek çıkmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+12 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Trump'ın sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken AA, bu platformlara "Süper zeka, yapay zeka isminin yerine kullanılabilir mi?" sorusunu yöneltti Claude: "Yapay zeka teriminin genel kullanımdan kalkması bana düşük ihtimal gibi görünüyor" ChatGPT: "Yapay zeka teriminin tamamen sona ermesi beklenmez ama gerçekten insanüstü genel bilişsel kapasiteye sahip sistemler ortaya çıkarsa 'süper zeka' kelimesi AI'ın yerini almak yerine onun çok daha ileri bir kategorisini tanımlayan ana terim haline gelebilir" DeepSeek: "Yapay zeka terimi sona ermeyecek, 'süper zeka' terimi de onun yerini almayacak. İkisi bilgisayar bilimi ve teknoloji endüstrisinde farklı anlamlara sahip teknik terimler"

HASAN HÜSEYİN ÖZDEMİR/DOĞUKAN GÜREL - ABD Başkanı Donald Trump'ın son olarak Birleşmiş Milletler kürsüsünden dile getirdiği "yapay zeka" yerine "süper zeka" teriminin kullanılması önerisine ABD'nin geliştirdiği modeller de dahil yapay zeka uygulamalarından destek gelmedi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, teknoloji dünyası bir yandan yapay zeka çalışmalarının yavaşlatılmasını tartışırken, diğer yandan Trump'ın isim önerisine odaklandı.

Anthropic Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei, OpenAI CEO'su Sam Altman ile Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk gibi teknoloji sektörünün önde gelen isimleri, yapay zeka geliştirme çalışmalarının yavaşlatılması yönünde çağrıda bulundu. Trump ise bu tür kısıtlamaların ABD'yi geride bırakacağını ve Çin'e büyük bir avantaj sağlayacağını savundu.

Trump, önceki gün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde yaptığı konuşmada, "yapay" kelimesinin bu teknolojiyi "sahte" gibi gösterdiğini belirterek, "Şu andan itibaren tüm ABD belgeleri ve umarım tüm dünya belgeleri 'yapay' yerine çok daha doğru olan 'süper' terimini kullanacak şekilde değiştirilecek." dedi.

Trump'ın sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, AA söz konusu platformlara "Süper zeka", "yapay zeka" isminin yerine kullanılabilir mi?" sorusunu yöneltti. Yapay zeka modelleri ise bu değerlendirmeyi destekleyen yanıtlar vermedi.

ABD'nin geliştirdiği bazı modeller de dahil olmak üzere yaygın kullanılan uygulamalar, kendisini "süper zeka" olarak değil, "gelişmiş algoritmik sistem" veya "yapay zeka" olarak tanımlamayı tercih etti. Yapay zeka modellerinin yanıtları, "süper zeka" teriminin, "yapay zeka"nın yerini alamayacağı tespitinde benzerlik gösterdi.

Elon Musk'ın Grok'u da Trump'a destek vermedi

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, "Süper zeka, yapay zekanın yerine kullanılabilir mi?" sorusuna, "Yapay zeka teriminin tamamen sona ermesi beklenmez. Ama gerçekten insanüstü genel bilişsel kapasiteye sahip sistemler ortaya çıkarsa, 'süper zeka' kelimesi AI'ın yerini almak yerine, onun çok daha ileri bir kategorisini tanımlayan ana terim haline gelebilir." cevabını verdi.

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'ın ürünü olan Grok da Trump'a destek vermedi. Grok'tan "Yapay zeka teriminin yerini genel olarak 'süper zeka'nın alması pek olası değil." ifadesini kullandı.

Anthropic'in Claude modeli, ilgili soruya, "Yapay zeka teriminin genel kullanımdan kalkması bana düşük ihtimal gibi görünüyor. ABD federal yönetiminin resmi dilinde 'süper zeka'nın yer bulması ise mümkün." yanıtını verdi.

Google'ın yapay zeka modeli Gemini, "Yapay zeka kavramının tamamen sona ermesi beklenmez ancak 'süper zeka' terimi, teknoloji ve siyaset literatüründe daha sık ve spesifik bir aşamayı ifade etmek için öne çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Çin kaynaklı DeepSeek modeli ise soruyu "Yapay zeka terimi sona ermeyecek, 'süper zeka' terimi de onun yerini almayacak. İkisi bilgisayar bilimi ve teknoloji endüstrisinde farklı anlamlara sahip teknik terimlerdir ve bir siyasi açıklama, mevcut yerleşik teknik terminoloji sistemini değiştiremez." şeklinde yanıtladı.

Genel olarak yapay zeka modelleri "süper zeka" kavramının mevcut teknik terminolojinin tamamen yerini almasından ziyade daha ileri bir aşamayı ya da siyasi literatürü tanımlayabileceğini kaydetti.

Türkiye "ortak hukuki çerçeve" istiyor

Türkiye ise yapay zeka konusundaki tartışmalarda ortak adımlar atılmasından yana.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, teknolojinin denetimine dikkati çekerek, "Yapay zekanın kontrolü giderek zorlaşıyor. Yapay zeka için uluslararası ortak bir hukuki çerçeve oluşturulmasının vakti çoktan gelmiştir." çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
Yıldız futbolcu Eriksen'in hastalığı başına dert oldu, sözleşmesi feshedildi

Yıldız isme büyük şok! Hastalığı başına dert oldu

Meteoroloji, yurtta kuvvetli yağış ve 4-6 derecelik sıcaklık düşüşüne karşı uyardı

Meteoroloji alarm verdi! Hem sağanak hem 6 derecelik düşüş
Azerbaycan'dan tepki çeken okul kıyafeti düzenlemesi

Aliyev'den gündem yaratacak karar
Para var huzur var! Osimhen'in otomobilleri dudak uçuklatıyor

"Para var huzur var" dedirten görüntü! Binlerce beğeni aldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada

Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
Nereden nereye! Dünya devi çimlerini satmaya başladı

Nereden nereye! Koca takım en sonunda bunu da yaptı

Alanya'da evinde hareketsiz bulunan İsveç uyruklu kişinin öldüğü belirlendi

Alanya'da yabancı uyruklu kişi evinde ölü bulundu
Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Vali yardımcısından acı haber! Ortaya çıkan detay kahretti
Ronaldo'dan olay sözler: Beni öldürmek isteyenler var

"Beni öldürmek istiyorlar" diyerek isyan etti
Ekipler zeytin sineği için alarmda! Üreticiye 'takip edin' uyarısı

Ekipler yeşil altın için alarmda! İstilacı küçük ama zararı büyük
Rabia Soytürk aşk defterini kapattı! İki kelimeyle duyurdu: Devam etmiyoruz

Rabia Soytürk aşk defterini kapattı: Devam etmiyoruz