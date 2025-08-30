Trump'ın Sağlık Durumu Hakkında Spekülasyonlar

NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın, 26 Ağustos'taki kabine toplantısından beri kameraların karşısına çıkmaması sosyal medyada sağlık durumu hakkında dedikodulara neden oldu.

Reddit adlı platformda başlayan tartışmalar Trump'ın hayatta olup olmadığına kadar gitti.

Trump'ın en son 26 Ağustos'ta Beyaz Saray'daki kabine toplantısından bu yana ekranlarda görünmemesi sağlığıyla ilgili söylentileri gündeme getirirken, söz konusu sitede, "ABD Başkanı çarşamba gününden beri kamuoyunda görülmedi, bu hafta sonu için planlanmış herhangi bir kamu etkinliği yok. Öldüğüne dair söylentiler dolaşıyor." şeklinde ifadelere yer verildi.

Bunun üzerine bir Beyaz Saray yetkilisi, bugün Axios haber sitesine, "Trump'ın gayet iyi olduğu ve bugün golf oynamaya gideceği" yönünde bir açıklama yaptı.

Daha sonra ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki bazı hesaplardan Trump'ın aile üyeleri ile Virginia'daki Trump Ulusal Golf Klübü'ne golf oynamak için Beyaz Saray'dan çıkarken çekilen fotoğrafların yayınlandığı görüldü.