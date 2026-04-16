TRT korosu, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş anısına Gazimağusa'da sahne aldı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Türk Sanat Müziği Personel Korosu, Rauf Raif Denktaş anısına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser düzenledi. Konserde Türk sanat müziği eserlerinin yanı sıra Kıbrıs Türk halk müziği parçaları da seslendirildi.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Türk Sanat Müziği Personel Korosu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş anısında Gazimağusa kentinde konser verdi.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı, Gazimağusa Belediyesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin (DAÜ) katkıları ile Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda konser düzenlendi.

TRT Türk Sanat Müziği Personel Korosu, Türk sanat müziğinin kürdilihicazkar, muhayyerkürdi, nihavent ve hüzzam makamlarından eserlerin icrasının yanı sıra Kıbrıs Türk halk müziğinden parçalar seslendirdi.

TRT Türk Sanat Müziği Personel Korosu Şefi Emine Gümüş, yaptığı açıklamada, 12 yıl önce de KKTC'de Rauf Raif Denktaş anısına bir konser verdiklerini hatırlatarak, "Yine bu akşam da konser vermek için buradayız. Biz, hep yavru vatan diyoruz ya burası da bizim vatanımız. Onun için gönlümüzle onların gönlüne değmeye geldik." dedi.

Gümüş, konserin her alanda olduğu gibi kültürel alanda da TRT'nin KKTC'ye verdiği önemi gösterdiğini belirterek, KKTC'ye Türk milletinin sevgi ve saygılarını getirdiklerini söyledi.

Konserin ardından programa emeği geçenler ile Koro Şefi Emine Gümüş'e plaket takdim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
