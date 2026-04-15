Filistinli kadının mücadelesini anlatan "Ömür Boyu" belgeseli İsviçre'de prömiyer yapacak

TRT'nin yeni yapımı "Ömür Boyu" (For Life) filminin dünya prömiyeri, İsviçre'de 57. Visions du Reel Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirilecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Nyon kentinde 17-26 Nisan'da düzenlenecek festivalde izleyiciyle buluşacak belgesel film, Filistinli bir kadının sıra dışı yaşam hikayesini işliyor.

Yönetmenliğini Ahmet Seven'in, yapımcılığını Aslıhan Eker Çakmak'ın üstlendiği yapım, eşi müebbet hapis cezası alan Hind isimli kadının anne olma mücadelesine odaklanıyor.

Gerçek zamanlı gözlemsel anlatımıyla dikkati çeken film, izleyiciyi Hind'in zamanla sessiz bir direniş biçimine dönüşen mücadelesine tanıklık etmeye davet ediyor.

UN Perception Change Award (BM Algı Değişimi Ödülü) ve Audience Award (Seyirci Ödülü) kategorilerine aday gösterilen film, festivalin Grand Angle (Geniş Açı) seçkisinde görücüye çıkacak.

"Kırılgan umut anlarına ve yalnız yaşamına odaklandım"

Ahmet Seven, belgesel sinemada bireysel hikayeler ile politik gerçekliklerin kesişim noktalarına odaklanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seven, belgeselin güvenle ve zamanla kurulduğunu belirterek, "Uzun bir süre kamerayı açmadım. Sadece bekledim. İlişkilerin kendi ritmini bulmasına ve varlığımın görünmez hale gelmesine izin verdim. Tam da bu noktada film kendini göstermeye başladı. Hind'i yaklaşık iki yıl takip ettim. Onu yüzeysel bir film nesnesine dönüştürmek yerine, özne olarak konumlandırarak tekrar eden denemelerine, kırılgan umut anlarına ve yalnız yaşamına odaklandım." ifadelerini kullandı.

Seven, Filistinli mahkum eşlerinin de annelik hayali kurduğunu ancak İsrail işgali altında anneliğin çoğu zaman yalnızca bir ihtimal olarak kaldığını vurgulayarak, "Bu hayali gerçekleştirmek için gündelik olanın çok ötesinde sıra dışı yöntemlere başvurmak zorunda kalıyor. Bu aslında işgalin, belirsizliğin ve kimsesizliğin ortasında hayat kurma ve hayatta kalma mücadelesi." görüşüne yer verdi.

Belgeselde Hind Mashahra, Fathia Safadi, Sanaa Daqqa ve Macd Hadnawi yer aldı.

İngilizce adı "For Life" olan ve 88 dakika süren belgeselin yapım koordinatörlüğünü Yalçın Aka yürüttü. Filmin yaratıcı danışmanlığını Kürşat Üresin, görüntü yönetmenliğini Latifa Abdel Latif ve Fuad Hindieh yaptı.

Filmin kurgusunu Ahmet Seven ve Omar Nabil, post prodüksiyonunu Postgarden, etki yapımcılığını Choylin Mok, saha yapımcılığını Vajd Ghosheh, yardımcı yapımcılığını ise Aya Abutaer üstlendi.

Çevirisini Fatema Alkabir'in yaptığı film, Visions du Reel'den sonra dünyanın farklı ülkelerindeki prestijli festivallerde uluslararası yolculuğunu sürdürecek.