TRT'nin "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu

TRT'nin bu yıl 11'incisini düzenlediği "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, TRT Ankara Arı Stüdyosu'nda düzenlenen ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliği yaptığı Ödül Töreni'ne, İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinçci, TRT yöneticileri, sektörün önde gelen isimleri, gazeteciler, akademisyenler ve yarışmacıların aileleri katıldı.

Törende konuşan Sobacı, TRT'nin ilham ve cesaret veren yarışma sürecinde genç iletişimcilerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Gençlerle, öğrencilerle buluşmanın, onların taze dimağlarından neşet eden cesur ve yenilikçi fikirlerin hayata geçmesine destek vermenin, meslek hayatlarının ilk adımlarına ön ayak olmanın, tutku ve heyecanlarını gözlerinden okumanın kendileri için önemine işaret eden Sobacı, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nın yalnızca projelerin değerlendirildiği platform olmadığını, dünyada yaşanan çatışmaları, göçleri ve Gazze'deki soykırımı da hatırlattığını ifade etti.

Sobacı, iletişim araçlarının ve iletişimin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Geleneksel medyanın yanı sıra dijital mecralar ve sosyal medya platformları adeta birer 'suçtan arınma makinesi' olarak kullanılıyor. Bilhassa Gazze'de yaşananlar, bu ahlaksız teşebbüslerin suçüstü yakalanışının ve defalarca ifşa oluşunun en acı tezahürleri olarak hafızalarımıza kazındı. Gazze, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en fazla gazetecinin hayatını kaybettiği yer olarak kayda geçti. Tüm bunlar yaşanırken maalesef dünyanın önde gelen ajans ve medya şirketlerince imza atılan yalan, iftira, sansür ve manipülasyonlara hep birlikte şahitlik ettik. 7 Ekim 2023'ten itibaren tarihin en kanlı soykırımlarından birine girişen İsrail, aradan geçen zaman zarfında her türlü iletişim aracını suçlarını örtbas etmek ve başkalarını katil göstermek için kullanmaktan geri durmadı."

"Ülkemizin duruşu zulme uğrayan kardeşlerimize umut oluyor"

Dijital medya vesilesiyle ünlü olmuş "omurgasız" hesap ve oluşumlara İsrail propagandası için milyonlarca dolar rüşvet ödendiğine dikkati çeken Sobacı, "Erdemli basın emekçileri tehdit edildi, şantaj ve itibar suikastına maruz kaldı ancak tüm bunlar, sapkınlıklarını çarpık bir ahlak anlayışının şemsiyesi altında pazarlamalarına yetmedi. Çünkü dünyadaki vicdanlı insanların farkında olduğu gerçekler bambaşkaydı." ifadelerini kullandı.

Sobacı, Gazze'deki ateşkese de değinerek, şunları söyledi:

"Nihayet geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye'nin de yoğun ve samimi gayretleriyle bir ateşkes anlaşması imzalandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin insanlık tarihine altın harflerle yazılacak duruşu ve sahadaki gerçeklikleri değiştiren adımları, Filistin'de, Suriye'de ve farklı coğrafyalarda zulme uğrayan kardeşlerimize umut oluyor. Uzak yakın demeden, her türlü insani krizde imdada koşan Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak bizler de ülkemizin mazlumdan, haktan ve hakikatten yana yükselttiği bu sesin 7 kıtada yankılanması için var gücümüzle çalışıyor, sahip olduğumuz tüm iletişim kabiliyetini bunun için seferber ediyoruz."

"Şahsiyetli genç iletişimcilere ihtiyacımız var"

Gençlere, "Sizler, hayalleriniz, onları gerçekleştirme tutkunuz, yeni ve farklı yaklaşımlarınızla yarınlara çok daha umutlu bakmamızı sağlıyorsunuz." diye seslenen Sobacı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zira insanlığın ve dünyanın durup bir nefes almaya, yenilenmeye ve insan odaklı bir değişime her zamankinden çok daha fazla gereksinim duyduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bilhassa Gazze'deki soykırım ve diğer birçok mesele göstermiştir ki çağımızda iletişim alanında nitelikli ve vicdanlı insan kaynağına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Bizleri kuşatan tüm hayasızca akınlar karşısında hakikatin izlerini takip edecek, doğru ve haklının yolunda sağlam adımlarla yürüyecek geleceğin iletişimcilerine ihtiyacımız var. Tarihimizi, kültürümüzü, değerler setimizi dünyaya anlatacak, ülkemizin sesi, soluğu olacak, duruşu net, perspektifi sağlam, değerlerine sadık, temsil bilinci yüksek, şahsiyetli genç iletişimcilere ihtiyacımız var."

TRT tarafından 2015'ten bu yana düzenlenen Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na bu yıl 139 üniversiteden 2 bin 431 öğrenci, toplam 2 bin 312 eserle başvuruda bulundu.

Toplam 12 farklı kategoride 48 ödüle layık görülen eser sahipleri, ödüllerini TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinçci ile sektörün önde gelen isimlerinden aldı.

Kategorilere göre ödül alanlar şöyle:

Belgesel Film:

1 - "İsmimi Yaz" Begüm Aksoy - Ege Üniversitesi

2 - "Rana" Ertürk Arda Aslankaya - Anadolu Üniversitesi

3 - "Gün Hep Gece" Melisa Yıldız - Karabük Üniversitesi

TRT Özel Ödülü - "Dağ Çocukları" Guliza Abdykamilova - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Video İçerik:

1 - "Uyarlamalar - Fight Club" Mehmet Sucu - Çukurova Üniversitesi

2 - "Bu Çocuk Neden Böyle Oldu?" Oktay Yıldırım - Erciyes Üniversitesi

3 - "Boğazın Avcıları" Mücahit Doruk, Erva Kaya - Kocaeli Üniversitesi

TRT Özel Ödülü - "Bir Fincan Çin Çayı" Selin Aktaş - Ankara Üniversitesi

Kısa Film:

1 - "Altın Balık" Aycamal Mırbek Kızı - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

2 - "Alkış (Saqfa)" Omar Mohammad Attallah Saleh - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

3 - "Cüda." Ahmet Şerafettin Kavurmacı - Yıldız Teknik Üniversitesi

TRT Özel Ödülü - "Babasının Kızı" Ainuska Asanbekova - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Animasyon Film:

1 - "Kukla (Puppet)" Ceren Su Terzi, Emine Öktem - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

2 - "Uç Gitsin! (Wing It!)" Başak Bali, Deniz Tunçdibek - Dokuz Eylül Üniversitesi

3 - "Bağ (Bond)" Helin Coşar - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

TRT Özel Ödülü - "Sen Gelirsin Diye" Seyit Serkan Demir - Selçuk Üniversitesi

Video Haber:

1 - "Tengirek Kalçın" Nuh Yusuf Ünal - Selçuk Üniversitesi

2 - "Derin Arayış: Mağara Dalgıçları" Sena Yılmaz - Düzce Üniversitesi

3 - "Sporda Kadın Eli" Burhan Yalkızımı, Betül Türkmen, Aleyna Nalbant - Süleyman Demirel Üniversitesi

TRT Özel Ödülü - "Ön Yargıları Sollayıp Geçti" Sudenur Dumlu - Hitit Üniversitesi

İnternet Haberi:

1 - "Kubbesi Gökyüzü Olan Sinemalar" Berke Duran - İstanbul Üniversitesi

2 - "Kalemimden Dökülen Savaş" Burak Karaytu - Selçuk Üniversitesi

3 - "Bu Haberi Yapay Zeka Yazmadı!" Elif Kın, Beyzanur Yurttutan, Sude Topuz - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

TRT Özel Ödülü - "Instagram Falından 'Panel' Çıktı" Meryem Aydın - Üsküdar Üniversitesi

Podcast:

1 - "Belgesel Tadında" Muhammet Ergön, İlknur Kulbak - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

2 - "Gizli Günlükler" Ecem İpek Dağ - Ankara Bilim Üniversitesi

3 - "Geç mi Kaldım?" Nursena Esiringü, Ece Sorhan, Melih Kurnaz - Selçuk Üniversitesi

TRT Özel Ödülü - "Farklı Kadraj" Eylül Özipek, Onur Kavalcıoğlu - Anadolu Üniversitesi

Dijital İçerik Yönetimi:

1 - "M2 Medya" Melike Yıldız Çölcü, Merve Üçok - Üsküdar Üniversitesi

2 - "Bir Çocuk Sordu" Taha Demirci, Bahar Mutaf, Melda Zeynep Sarı - Üsküdar Üniversitesi

3 - "Rastgel" Selman Aydoğan, Recep Aydoğan - Selçuk Üniversitesi

TRT Özel Ödülü - "Trabzon'da Kadın Olmak" Sude Lermioğlu - Üsküdar Üniversitesi

İletişim Kampanyası:

1 - Kemo: Umuda Açılan Macera Kapıları Ayşe Akkoyun - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

2 - Balonu Patlat! Furkan Kaya - İstanbul Üniversitesi

3 - Dijital ile Güçlenen Kadınlar Şeyma Dürdane Özsoy, Sezin Cörüt, Ebru Güzel - Yeditepe Üniversitesi

TRT Özel Ödülü - 7180 Net Anla Çağdaş Uslu - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Radyo Programı:

1 - "Küçük Yaş Büyük Savaş" Serhat Öztürk, Eyüp Han Yavuz - Selçuk Üniversitesi

2 - "Göçün Ardında" Seyit Serkan Demir - Selçuk Üniversitesi

3 - "Bir Hikayemiz Var" Emir Kaan Demircan - Çukurova Üniversitesi

TRT Özel Ödülü - "O İnsanlar O Anılar" Selen Aydın, Elina Şahin - Çukurova Üniversitesi

Canlı Yayın Sunumu:

1 - "Kadim Yerleşim" Ahmet Yardım - Selçuk Üniversitesi

2 - "Gündemin Nabzı" Merve Sümer - Selçuk Üniversitesi

3 - "Kültürlerarası" Merve Kahraman - Selçuk Üniversitesi

TRT Özel Ödülü - "Eğitim Bülteni" Beyzanur Şık - Selçuk Üniversitesi

Radyo Drama:

1 - "Yersubat: Gök Yarılması" Gonca Nur Yorgun - Anadolu Üniversitesi

2 - "Sıfırdan Bire" Hasan Alp Hancı - Selçuk Üniversitesi

3 - "Mercimek Çorbası" Kevser Canbaş, Habbabe Canbaş - Kayseri Üniversitesi

TRT Özel Ödülü - "Kocamış ve Suni" Oktay Yıldırım, Mustafa Yakup Kurnaz - Erciyes Üniversitesi