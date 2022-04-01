TRT'den Ramazan Ayına Özel İçerikler

TRT 1 ekranlarında bu yıl altıncısı düzenlenen Ramazan ayının sevilen yarışması "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" Eşref Ziya Terzi'nin sunumu ile her gün ekranlarda olacak. İftar ve sahur heyecanı da "Ramazan Sevinci" ve "Sahur Bereketi" programlarıyla yaşanacak. Serdar Tuncer'in sunduğu Sahur Bereketi 03.20 - 05.20 saatleri arasında, Ramazan Sevinci saat 19.00'dan itibaren ekranlara gelecek.

Zengin yemek kültürü ile dünya mutfağına damgasını vuran lezzetler, TRT 1'de "Türkiye'nin Mutfağı" programıyla hafta içi her gün saat 13.00'de Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Ramazan Bingöl'ün sunumuyla ekranlara gelecek

Ramazan ayının kuşatıcı birleştiriciliğini gündemine taşıyan "Ramazan Günlüğü" programı geniş içerik yelpazesi ve Bekir Köse'nin kendine özgü sunumuyla Ramazan ayı boyunca her cumartesi ve pazar saat 16.30'da TRT 1 ekranlarında olacak.

Mevlâna Celaleddin-i Rumi'nin dünyaya ilham veren ölümsüz eseri Mesnevi'de yer alan hikayeler, Bahadır Yenişehirlioğlu'nun şiir tadındaki anlatımıyla "Mesnevi'den Hikayeler" programı hafta içi her gün 08.40'ta TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

TRT arşivinden "nerede o eski ramazanlar!" dedirten nostaljik ramazan videoları hafta içi her gün 09.05'de, Yaşamdan İyilik öyküleri ile kalbimizi ısıtacak "Bir İyilik Hikayesi" hafta içi her gün saat 10.00'da TRT 1'de ekranlara gelecek.

TRT 2 dizi, film ve programlarla Ramazan ayında dopdolu

TRT 2 ekranı da Ramazan'da dopdolu olacak. 4 Nisan'dan itibaren ay boyunca her gece 01.30'da "Mavera", hafta içi her akşam saat 18.00'de kültür-sanat haber bülteni "Hayat Sanat" Ramazan ayı etkinlikleri ile TRT 2 ekranlarında olacak.

TRT 2 ayrıca, 5 Nisan saat 21.00'da Prof. Dr. Mehmet İpşirli ve Dr. Coşkun Yılmaz geçmişten bugüne Ramazan ayı yaşayışını ele alacak. 27 Nisan saat 22.00'de ise yerli sinema Miraciyye Saklı Miras TRT 2 ekranında olacak.

TRT Belgesel özel yapımları ile ses getirecek

TRT Belgesel'de de birbirinden ses getiren özel yapımlar ekranda olacak. Ramazan'ın ilk günü 1 Nisan'da "Müslüman Gibi Yaşamak", 2 Nisan Pazar günü Ailenin Yeni Üyesi de özel bölümüyle TRT Belgesel'de olacak. Kanalın Ramazan içeriklerinden bir diğeri de Tarihin Efsaneleri 2 ve 3 Nisan'da ekrana gelecek.

TRT Çocuk'un Ramazan'a özel içerikleriyle minikleri ekran başına çağırıyor

Çocuklar, Ramazan Tayfa ile kahramanların maceralarına ortaklık ederek diş kirası ve arife çiçeği gibi ramazana ait kavramlarla tanışacak. Çocuklara ramazanın güzelliklerini anlatacak "Ramazan Tayfa", haftanın her günü 19.35'te izleyici ile buluşacak.

Çocukların anılarından uyarlanan 2D animasyon türündeki "Ramazan Güncesi"nde oruç, ramazan topu ve iftar sofrası hazırlığı gibi çocukların merak edebileceği kavramlar anlatılacak. "Ramazan Güncesi" haftanın her günü 19.45'te TRT Çocuk'ta ekrana gelecek. Bir ramazan davulcusunun ve onun yerinde duramayan sevimli köpeğinin başlarına gelen komik ve eğlence dolu serüvenlerin anlatıldığı "Ramazan Davulcusu" ise her gün 19.40'ta TRT Çocuk'ta yayında olacak.

Güney Afrikalı sanatçı Zain Bhikha'nın TRT Çocuk için hazırladığı "Everything Belongs to Allah" ve "Ramadan, We Are One" isimli şarkıları da bu ay izleyicilerle buluşacak.

TRT Çocuk'un sevilen yapımlarından "Pırıl", ramazana özel bölümüyle ekrana gelecek. "Pırıl" Ramazan özel bölümü" 2 Nisan Cumartesi günü 15.15 ve 19.50 saatlerinde TRT Çocuk'ta olacak.

Doğa sevgisiyle çocukları neşe ve mutluluk dolu dünyasına davet eden Niloya da çocuklara ramazan coşkusunu yaşatacak. "Niloya"nın sahur özel bölümü 1 Nisan Cuma günü, iftar özel bölümü ise 2 Nisan Cumartesi günü saat 10.00'da ekrana gelecek.

TRT Avaz Bursa'dan Türk dünyasına seslenecek

Türk dünyasına yönelik program ve içerikleri ile dikkat çeken TRT Avaz, Ramazan'da Bursa'dan dünyaya seslenecek. Türk dünyasının manevi iklimi ve kültürel zenginliğin ele alınacağı her gün farklı bir konuğun Bursa'da ağırlanacağı program Ramazan sevincini dünyaya yayacak.

TRT Kürdi özel içerikleri ile Ramazan'ı selamlıyor

TRT Kürdi de içerikleri ile Ramazan'a hazır… Peygamber efendimizin hayatını ele alan Siyer-i Nebi Ramazan boyunca her akşam 21.00'de; mahalle yaşamını anlatan "Sur'da Ramazan" isimli dizi Ramazan boyunca her akşam saat 20.00'de ekrana gelecek. İftar Vakti programı 17.45, Sahur Vakti programı ise 02.45'te TRT Kürdi ekranlarında olacak.

TRT Türk'ten "Hoş geldin Ramazan"

İstanbul Ayasofya merkezli, İstanbul akşam ezanı ile başlayıp Londra akşam ezanı ile biten, Avrupa'nın şehirlerinden canlı bağlantıların yapılıp konukların alınacağı iftar programı "Hoş geldin Ramazan", Ramazan ayı boyunca TRT Türk'te ekranlara gelecek.

TRT Radyoları Ramazan'da da bir başka

TRT Radyo 1'de her akşam saat 19.00'da iftarı beklerken uzman konukların yer alacağı "Radyo'da İftar" programı dinleyiciyle buluşacak.

Sahur Özel programnda ise dini bilgiler ve geleneksel değerlerle Ramazan'ın ruhu yaşatılacak. Ayrıca Sahur Özel Programı içerisinde; ülkemizin önde gelen hafızlarının okumalarıyla Mukabele yayını olacak. Böylece aynı zamanda Kur'an ayı olan Ramazan süresince dinleyiciler ile birlikte Kur'an Hatmi de icra edilmiş olacak.

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