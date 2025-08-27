TRT, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Özel Yayınlarla Kutlayacak

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü için hazırlanan özel içerikler TRT'nin televizyon ve radyo kanallarında izleyici ve dinleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Anıtkabir'den canlı bağlantılar, zafere özel belgeseller, konserler ve radyo yayınlarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı coşkuyla kutlanacak.

"Pelin Çift ile Gündem Ötesi-30 Ağustos Özel" programı 29 Ağustos'ta saat 22.30'da TRT 1'de izlenebilecek. Özel konukların katılacağı program Zafer Bayramı'nı işleyecek.

"Anıtkabir'den Naklen Yayın" 30 Ağustos'ta 09.40'ta TRT 1'de Anıtkabir'den canlı bağlantılarla gerçekleştirilecek.

Zafer Bayramı'na özel çekilen "Tozkoparan İskender: Zafer" filmi aynı gün 12.00'de TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

"Bir Dönüm Noktası-30 Ağustos 1922" belgeseli ise 13.30'da TRT 1'de izlenebilecek.

Tören birliklerinin TBMM önünden 1. Meclis binasına kadar yapacakları yürüyüş, TRT 1'de sunulacak "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel" programında 14.00'te canlı yayında ekrana gelecek.

Büyük Taarruz'la ilgili özel filmlerin hikayesi TRT 2'de gösterilecek

TRT 2'de 30 Ağustos'ta Büyük Taarruz'un tüm yönleriyle ele alınacağı çok sayıda yapım izleyiciye sunulacak.

İstiklal Savaşı döneminin bilinmeyen yönlerini anlatan "Sinematografi-İstiklal Savaşı Filmleri", 30 Ağustos'ta 09.00'da, TRT tarafından hazırlanan ve 30 Ağustos 1922'den önceki bir senelik dönemin stratejik panoramasını ortaya koyan "Son Taarruz" belgeseli 11.45'te izleyicilerle buluşacak.

"Tiyatrovizyon-Yüzyıllık Destan" aynı gün 13.00'te, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen bestelenen eser icra edileceği "Konser Zamanı: İzmir Devlet Senfoni Orkestrası-Bir Ulus Uyanıyor" programı 13.30'da izleyicinin beğenisine sunulacak.

"Tarihin Ruhu-Büyük Taarruz" programı 17.30'da, "30 Ağustos Özel Yayını" 18.30'da, "Tarih Söyleşileri-30 Ağustos Zaferi" programı 20.00'de ekranda olacak.

"Son Taarruz" belgeseli TRT Belgesel'de izlenebilecek

TRT Belgesel'de 30 Ağustos Zaferi'nin arka planındaki tarihi süreci anlatan "Son Taarruz" belgeseli 30 Ağustos'ta 12.00'de, "İstiklal Yolu-Büyük Taarruz" belgeseli 19.35'te, Türk denizciliğinin ve milli savunma hamlesi TCG Anadolu'nun proje süreci ve teknik özelliklerinin işlendiği "Oyunbozan-TCG Anadolu" belgeseli 21.30'da ekrana gelecek.

TRT Çocuk Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde sevilen içeriklerinin özel bölümlerini ekrana getirecek.

Çocukların Kurtuluş Savaşı'nın destansı hikayesini öğrenme imkanı bulacağı "Aslan" ile "Elif ve Arkadaşları"nın Büyük Taarruz özel bölümleri Zafer Haftası'nda yayınlanacak.

"Elif ve Arkadaşları-Büyük Taarruz Özel Bölümü" 30 Ağustos'ta 11.30 ve 14.20'de, "Aslan-Büyük Taarruz Özel Bölümü" ise 11.45 ve 16.35'te TRT Çocuk'ta ekrana gelecek.

Zafer Meydanı'nda TRT'nin ses ve saz sanatçılarının katılımıyla düzenlenecek "Zafer Bayramı TRT Özel Konseri", TRT Müzik'te, TRT Türkü ile TRT Nağme radyolarında ve TRT Radyolarının sosyal medya hesaplarında, ortak canlı yayınla 28 Ağustos'ta 20.00'de izleyici ve dinleyicilere ulaşacak.

30 Ağustos zaferi TRT Türk'te anlatılıyor

Canlı bağlantılarla gerçekleşecek "Anıtkabir Naklen Yayın" 30 Ağustos'ta 09.40'ta, Anadolu'da yakılan çoban ateşlerinin Atatürk önderliğinde bir mücadeleye dönüşmesini işleyen "Anadolu'da Yanan Çoban Ateşi" belgeseli de 13.30'da TRT Türk'te izleyiciyle buluşacak.

Tören birliklerinin TBMM önünden 1. Meclis binasına kadar yapacakları yürüyüş "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel" canlı yayınıyla 30 Ağustos'ta 14.00'te ekranda olacak.

Kurtuluş Savaşı'nda Kütahya topraklarında yaşanan Büyük Taarruz'un anlatıldığı "Dumlupınar'dan Zafere" programı 16.00'da, zaferden önceki döneme dair askeri ve siyasi süreci ele alan "Son Taarruz" belgeseli ise 18.15'te izlenebilecek.

"Son Taarruz" belgeseli TRT EBA

Büyük Taarruz'a giden yolda yaşanan kritik gelişmeleri konu alan "Son Taarruz" belgeseli, 30 Ağustos'ta 14.30'da TRT EBA'da ekrana gelecek.

Milli Mücadele'nin en önemli cephelerinden biri olan Afyonkarahisar'daki tarihi mekanları ziyaret eden ve bu eşsiz mücadelenin zaferle sonuçlandığı süreci tüm detaylarıyla ele alan "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel" programı 15.00'te, "Tozkoparan İskender: Zafer" filmi ise aynı gün 21.00'de izleyicilerle buluşacak.