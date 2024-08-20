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Raylarda ölüm böyle geldi! Yaşlı kadının hayatını kaybettiği kaza kamerada

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Zonguldak'da 89 yaşındaki demans hastası kadının kömür yüklü treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere, kadının dengesini kaybedip raylara düştüğü, trenin üzerinden geçtiği anlar yer alıyor.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde demans hastası Şükran Bayhan'ın (89), kömür yüklü treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin trenin kamera kaydı ortaya çıktı. Görüntülere, kadının dengesini kaybedip raylara düştüğü, trenin üzerinden geçtiği anlar ve makinist ile tren şefinin çarpma öncesi ve sonrası yaşadığı panik anları yansıdı. Demir yolu üzerinde yürüyen annesini başka tren makinistlerinin gördüğünü, buna rağmen diğer makinistleri uyarmadığını öne süren Cankut Bayhan (46), "Annemi görürseniz haber verin' dediğim makinistin ifadesinin ve o trenin kamera görüntülerinin mahkeme tarafından incelenmesini istiyorum" dedi.

Olay, 8 Mayıs'ta Kilimli ilçesi sahil yolu mevkisinde meydana geldi. Kömür taşıyan yük treni, raylarda dengesini kaybedip düşen emekli Kilimli Halk Eğitim Merkezi Müdürü olan demans hastası Şükran Bayhan'a çarptı. Makinist Oğuzhan M.'nin (26) ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, trenin yaklaşık 10 metre sürüklediği Bayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tren makinisti O.M., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan soruşturma başlatıldı.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Trenin Şükran Bayhan'a çarptığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Tren kamerasına yansıyan görüntülerde, Bayhan'ın dengesini kaybedip raylara düştüğü, trenin üzerinden geçtiği ve makinist ile tren şefinin çarpma öncesi ve sonrası panik yaşadığı görüldü.

"TREN YOLUNDA 3 SAAT 25 DAKİKA ZAMAN GEÇİRMİŞ"

Demans hastası olan annesinin saat 06.41'de evden çıktığını, durumu fark edip aramaya başladığını belirten Cankut Bayhan, "Anladığım kadarıyla kazada hayatını kaybedene kadar bu tren yolu üstünde 3 saat 25 dakikalık bir zaman geçirmiş. Saat 08.00-08.20 aralığında buradan geçen tek vagonluk bir kontrol bakım ünitesi var. Şahitlerden aldığımız duyumlara göre, buradan geçen makinistin annemi gördüğü, 'Ben de onu oralarda oyalanırken gördüm. Benden de son anda sıyırdı' şeklinde beyanları olduğunu öğrendik. Kazaya sebep olan makinistin ise başka bir beyanı var. 'Benden önceki tren durabilmiş. Onun fren tertibatı benimki gibi değil. Ben aynı şekilde duramadım' şeklinde kendi durumunu anlatırken daha önce annemi görüp yavaşlayabilen, annemin rayda ilerlerken kaçabilmesi için ona müsaade eden ama neticesinde onu gören ve haber vermeyen bir başka tren olduğunu da öğrenmiş bulunuyoruz" dedi.

Demans Hastası Kadının Tren Kazası Görüntüleri Ortaya Çıktı

"MAKİNİST 'HABER VERİRİZ' DEDİĞİ İÇİN BAKMADIM"

Demir yolu tünelinin çıkışında hafriyat olduğu, balast yüksekliği ve dikenlerden dolayı annesinin raylardan çıkamadığını, raylarda yürümek zorunda kaldığını düşündüğünü anlatan Baykurt, "Hafriyata tırmanarak kurtulma şansı var ama 89 yaşında, yaşlı, sağlık sorunları olan bir kadının böyle bir beceriyi ortaya koymasını beklemek biraz imkansız. Bütün süreç bu rayların üzerinde geçti. Birden çok trenin, zaten iki tanesinin ifadesi mevcut. Ben daha fazlasının gördüğünü düşünüyorum. Kameraları inceleyip İnağzı durağında beklerken Zonguldak'tan 9.25'te hareket edip İnağzı durağına 9.35'te ulaşan yolcu treninin makinistine hattın devam edeceği istikametinde annemin bulunabileceği bilgisini ve eşkalini verdim. Kendisi bana 'tamam görürsek haber veririz' dediği için ben de tünele girip bu mıntıkaya bakmadım. Fiziki koşullar başka bir yerde bulunmasına imkan vermiyor. Keşke böyle olmasaydı" diye konuştu.

Demans Hastası Kadının Tren Kazası Görüntüleri Ortaya Çıktı

"FARKLI YERDE OLMASI İMKANSIZ"

İhbarda bulunduğu yolcu treninin annesine rastlamamasının imkansız olduğunu söyleyen Bayhan, "10.12'de hayatını kaybetmiş bir insanın 9.35'te bu hat üzerinde görülmemiş olması imkansız. Hattı terk edebilecek başka bir alan yok. 'Haber veririz' demesi ve annemin kaçınılmaz olarak burada bulunması düşünüldüğünde bir haber vermeme durumu maalesef aşikar olduğu ve görülmüş olmasının da kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. En azından gerçeğin ne olduğunun anlaşılması için ifadesinin alınması gerekir. Aynı zamanda da gerçeğin anlaşılması için trenin kamerası var. Annemin buradan farklı bir yerde olması fiziken imkansız. Bana göre 09.35'te tünelin arkasındaki duraktan ayrılan tren annemi burada kaçınılmaz olarak görmek zorunda" dedi.

Demans Hastası Kadının Tren Kazası Görüntüleri Ortaya Çıktı

GÖREN MAKİNİSTİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kazadan önce Şükran Bayhan'ı raylarda gören yolcu treninin makinisti D.K.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. 09.50'de kazanın olduğu yerden geçtiğini söyleyen makinist D.K., "Oradan geçerken tahmini 200 metre uzakta bir şahsın demir yoluna yakın olduğunu fark ettim. Hemen frenleme yaparak ikaz sirenini çaldım. Şahıs demir yolu hattının dışına doğru çıktı. Biz de yolumuza devam ettik. Şahsın güzergah üzerinde bulunan bahçelerde çalıştığını düşündük" ifadelerini kullandı.

"TÜM MÜDAHALELERİMİZE RAĞMEN TREN DURMADI"

Yere düşen Şükran Bayhan'a çarparak ölümüne sebep olan tren makinisti O.M.'nin ise ifadesinde, "Tren ile 63 kilometre hızla tünelden geçiyorduk. Tren şefim ile birlikte tren yolunun kenarında bekleyen bir kadın olduğunu fark ettik. Frenleme yaparak ikaz sirenini durmaksızın çalmaya başladım. Aramızda 500, 600 metre mesafe vardı. Şahıs raylardan biraz uzaklaştı ve geri gelerek rayların ortasına uzanarak yattı. Ben de frenleme yapmaya ve ikaz sirenini çalmaya devam ettim. Tüm müdahalelerimize rağmen tren durmadı ve şahsa çarpmış bulunduk" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Kilimli Demans Demans Trafik Kazaları Hukuk Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Temel Temel:

Hata nerede biliyormusunuz. 18 Ayda makinist yetişmez. 150 Yıllık demiryolu Tarihinde kime sorarsanız sorun aynı cevabı alırsınız.

6
37
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Hasan Çetin:

trenlerde fren yüzdesi vardır ve bu eski tren bunlarda yüzdelik oranı 60 birde yük treni görüp durması bile zor. Peki hasta kadını niye tek başına bırakırsınız ki belli ki ilk defa bunu yapmıyor.

38
0
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Hasan Demirtas:

Allah amelinen rahmet eylesin. bir Anaya bakamaktktan sonra 90 yaşindaki ölüme gönderen sahipleridir

17
0
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Buğra Er:

Ah be teyzem vallahi yüreğim parcalandı

4
1
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Cafer KILIÇ:

Kimi kimsesi yokmuş sahip çıksınlar Allah Rahmet eylesin

1
0
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YalancıSavar:

Kadın 89 yaşında oralara kadar gidebilir sağlıklı yaşamaış. Ama ölümü iyiolmamış..Allah rahmet eylesin

0
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