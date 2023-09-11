Trendyol İşçileri Direnişlerinin 15. Gününde Şirket Genel Merkez Önünde Toplandı: "Belirli Süreli İş Sözleşmesi Bütün Sendikal Kazanımlara Saldırıdır"

Trendyol işçileri sendikalaştıkları için işten atılmalarının ardından direnişlerinin 15. gününde Maslak'taki Trendyol Genel Merkezi önünde bir araya geldi. Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) Başkanı Neslihan Acar, "Belirli süreli sözleşmesini ilk Devrimci İşçi Sendikası'ndan duydunuz. İlk açıklama yaptığında gösterdi ki bir sıkıntı geliyor, belirli süreli iş sözleşmesi, Şimdi memleketin her yerinde belirli süreli iş sözleşmesi uygulanıyor. Biz de görüyoruz tehlikeyi. Belirli süreli iş sözleşmesi bütün sendikal kazanımlara olan saldırıdır. Buna tepki göstermek zorundasınız" dedi.