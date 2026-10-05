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Trakya Üniversitesinin ortak olduğu eğitim kongresi Bulgaristan'da yapıldı

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Trakya Üniversitesinin ortak olduğu eğitim kongresi Bulgaristan'da yapıldı
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Trakya Üniversitesinin düzenleyicileri arasında yer aldığı 17. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Bulgaristan'da gerçekleştirildi. Kongreye 150'nin üzerinde akademisyen, araştırmacı ve öğrenci katıldı; dijital dönüşüm, yapay zeka ve etik konuları ele alındı.

Trakya Üniversitesinin düzenleyicileri arasında yer aldığı 17. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Bulgaristan'da gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Eğitimde Sürdürülebilir Büyüme: İnsan, Teknoloji ve Etik" temasıyla düzenlenen kongreye 150'nin üzerinde akademisyen, araştırmacı ve öğrenci katıldı.

Kongrede Bulgaristan, Türkiye, Kuzey Makedonya, Hırvatistan, Yunanistan, Sırbistan ve Kosova'dan üniversiteler temsil edildi.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi kongrede, Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eylem Bayır ve akademik kadrosuyla yer aldı.

Kongrenin açılışında Bayır'ın yanı sıra Trakia Üniversitesinden Prof. Dr. Gencho Valchev, Zagreb Üniversitesinden Prof. Ivan Prskalo, Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesinden Prof. Ljulzim Ademi, Kragujevac Üniversitesinden Prof. Dr. Nenad Vulovic, Yanya Üniversitesinden Prof. Dr. Tassos Anastasios Mikropoulos ve Sofya Üniversitesinden Prof. Milen Zamfirov katılımcılara hitap etti.

Bilimsel programda sürdürülebilir eğitim, dijital dönüşüm, yapay zeka, eğitimde etik, kapsayıcı eğitim ve öğretmen eğitimi konuları ele alındı.

Kongrede ayrıca ülkeler ve üniversiteler arasında ortak araştırmalar ile uluslararası projelere yönelik iş birliği imkanları değerlendirildi.

Kaynak: AA
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