Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen TOTBİD Omurga Şubesinin toplantısında omurga enfeksiyonları ve tümörleri üzerine bilimsel sunumlar yapıldı. Rektör Yardımcısı ve akademisyenlerin katıldığı etkinlikte güncel yaklaşımlar değerlendirildi.

Trakya Üniversitesinde Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) Omurga Şubesinin bölgesel toplantısı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda omurga hastalıkları konuları ele alındı.

Program kapsamında özellikle omurga enfeksiyonları ve omurga tümörleri üzerine bilimsel sunumlar yapılarak güncel yaklaşımlar değerlendirildi.

Toplantıya Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Trakya Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Çopuroğlu, TOTBİD Omurga Şubesi Başkanı Prof. Dr. Haluk Berk ve akademisyenler katıldı.

Jandarmadan trafik eğitimi

Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri vatandaşları trafik kurallarına yönelik bilgilendirdi.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Salarlı köyünde kahvehanede düzenlenen eğitimde ekipler vatandaşlara trafik güvenliği kapsamında bilgiler verdi.

Ekipler genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, hız kuralları, alkollü araç kullanımı ve sonuçları, motosikletlerde kask kullanımı, yaya kuralları, trafik kazalarının oluşumu ve sonuçları, traktör ve diğer tarım araçlarının sürüş kurallarını anlattı.

Eğitimin sonunda ekipler soruları yanıtladı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz

Binlerce İsrailliye aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama...
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim

Yasak aşk ifşa oldu! Bir "hepinize yeterim" vakası daha
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
İsrail'in gece boyunca saldırdığı Lübnan'da ağır bilanço

Kıyamet gibi gece! Ölü sayısı açıklandı, bilanço ağır
Damadının verdiği böbrekle yaşama tutundu

İnsan kayınpederi için bunu yapar mı?
Sorulan soru 'Allah Nihat Hoca'ya sabır versin' dedirtti

Sorulan soru "Allah Nihat Hoca'ya sabır versin" dedirtti
Ayşegül Eraslan'ın ölümünde kan donduran iddia! Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı

Ölümünde kan donduran iddia! Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
İsrail'in gece boyunca saldırdığı Lübnan'da ağır bilanço

Kıyamet gibi gece! Ölü sayısı açıklandı, bilanço ağır
İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var

Ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı

Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı