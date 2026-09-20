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Trakya Üniversitesi, İTP Akademisi-2'nin son modülüne 18 hematoloji uzmanını ağırladı

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Trakya Üniversitesi, İTP Akademisi-2'nin son modülüne 18 hematoloji uzmanını ağırladı
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İTP Akademisi-2'nin son modülü, 18-19 Eylül'de Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde düzenlendi. Programa Türkiye'nin farklı illerinden 18 hematoloji uzmanı katıldı; Rektör Hatipler katkı verenlere teşekkür etti.

Trakya Üniversitesi, İmmün Trombositopeni (İTP) Akademisi-2'nin son modülüne ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türk Hematoloji Derneği tarafından dört eğitim modülünden oluşan İmmün Trombositopeni (İTP) Akademisi-2'nin son modülü, 18-19 Eylül tarihlerinde Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ulusal İmmün Trombositopeni Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir'in yönetiminde yürütülen programa, Türkiye'nin farklı illerinden 18 hematoloji uzmanı katıldı.

Programın açılışına katılan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, hematoloji alanında ustalık sınıfı niteliğinde düzenlenen eğitim programını Trakya Üniversitesinde gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Hatipler, programın yöneticisi Demir ile Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Özgür Mehtap'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Üniversitenin nitelikli bilimsel çalışmalara ve eğitim faaliyetlerine verdiği önemi vurgulayan Hatipler, bu tür bilimsel programların gerçekleştirilmesini ve Trakya Üniversitesi öğretim elemanlarının söz konusu çalışmalarda aktif görev üstlenmesini önemsediklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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