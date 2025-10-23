Haberler

Trakya Keşif Festivali Edirne'de Başladı

Trakya Keşif Festivali Edirne'de Başladı
Edirne'de Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Trakya Keşif Fest', bilim, sanat ve kültürü öğrencilerle buluşturdu. Vali Yunus Sezer, Türkiye'nin teknolojik alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti.

Edirne'de, Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde öğrencileri bilim, sanat ve kültürle buluşturan "Trakya Keşif Fest" başladı.

TÜBİTAK desteğiyle, TÜ Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda, Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesinin işbirliğinde TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun açılış programı gerçekleştirildi.

Vali Yunus Sezer, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin teknoloji alanında önemli atılımlar yaptığını söyledi.

Türkiye'de gurur duyulacak çalışmalar yapıldığını belirten Vali Sezer, "Eskiden teknolojik olarak Japon arabalarını örnek gösterirdik. Savunma sanayisiyle ilgili büyük devletlerin uçaklarını örnek gösterirdik. Bugün ülkemizle gerçekten gurur duyuyoruz. Artık başka ülkeler bizim ülkemizde olan teknolojik atılıma imrenerek bakıyor." dedi.

Sezer, Türkiye'nin son dönemde teknoloji alanında büyük bir dönüşüm yaşadığını dile getirdi.

Türkiye'nin teknolojik ilerlemesinin her geçen yıl büyüdüğünü anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Kendi teknolojik çözümlerimizi üretmeye başladık. İsrail'in 'demir kubbesi' var, biz kendi 'çelik kubbemizi' yapıyoruz. ASELSAN, HAVELSAN, Roketsan'ımız var. Biz kendimizle gurur duymaya ve bunun üzerine koymaya devam etmemiz lazım. Çok güzel bir yolda ilerliyoruz. Gençlerimiz teknolojiye karşı müthiş ilgi duyuyorlar."

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ise festivalin öğrencileri bilim, kültür ve sanatla buluşturduğunu belirtti.

Üniversiteyle işbirliği çalışmalarına devam edeceklerini dile getiren Gencan, gençlerin bilimsel çalışmalarına destek olacaklarını kaydetti.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de bilimsel çalışmaları dört duvar arasından çıkararak topluma taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Etkinliğin üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeydeki organizasyon kabiliyetini gözler önüne serdiğini aktaran Hatipler, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından atölye ve stantlar gezildi.

Festival hakkında

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen Trakya Keşif Fest Edirne Bilim, Sanat ve Kültür Şenliği'nde 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Şenlikte yapay zeka, mimari, matematik, kimya ve teknoloji temelli 63 atölye çalışmasıyla öğrencilerin bilimsel farkındalığı artırılacak. Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından ise "Polislik Meslek Tanıtımı", "Yasa Dışı Bahis, Siber Zorbalık ve Güvenli İnternet Kullanımı", "Yasaklı Madde Kullanımıyla İlgili Bilgilendirme" ve "Güçlü İletişim, Doğru Bilgiye Ulaşma, Önyargı, Gerçek Arkadaş" konularında bilgilendirici faaliyetler yapılacak.

Şenlik kapsamında Edirne Belediye Bandosu ve TÜ Devlet Konservatuvarı Gençlik Senfoni Orkestrası konser verecek, çeşitli dans gösterileri sergilenecek.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
